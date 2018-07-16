Bisikletçiler Alakır’a Pedalladı

Antalya’da bisiklet tutkunları Yoldaşlar Pedal Grubu Alakır’a Pedal çevirdi. Alakır’ın zor arazi koşullarına tırmanan grup, Hisarçandır, Gökdere rotasını takip ederek 140 kilometre civarındaki zorlu parkuru akşam saatlerinde tamamladı. Grup Pazar sabahı Güllük Caddesi’nde buluşarak, rotalarını Uncalı Çandır Vadisi’ne çevirdi. Vadinin ardından tırmanmaya başlayan grup üyeleri hava sıcaklığından ve zor arazi koşullarından etkilenerek, Çitdibi, Yarbaşçandır, Pınarbaşı yolu ile ulaştığı Söğütcuması’nda mola verdi. Verilen molanın ardından yollarına devam eden grup üyeleri Alakır Vadisi’ne inerek, HES’lere karşı eylemlerle tanınan Tuğba ve Birhan çiftini ziyaret etti.

Tuğba ve Birhan çiftinin yanlarından ayrılan grup üyeleri, vadi boyunca pedal çevirmeye devam etti.