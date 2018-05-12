Bisikletlilere çarpan 2 sürücü gözaltı alındı

Kaza, dün akşam Alanya girişindeki tünelde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen M.Ç.’nin (60) idaresindeki 07 MCC 49 plakalı kamyon, Samsun’dan Türkiye turuna çıkan 3 bisikletliyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk (30) ile İhsan Savuk (48) savruldu. Bu sırada seyir halinde olan İ.Ç. (44) yönetimindeki 07 H 0442 plakalı otomobil yola savrularak yere düşen Güveneş’e tekrar çarptı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Ayhan Savuk ile İhsan Savuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon sürücüsü M.Ç. ve otomobil sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İ. Ç. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi.