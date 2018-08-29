Biyobenzer ilaçların ülke ekonomisine katkısı

Hükümetin biyoteknolojik ilaçlarla ilgili Stratejik Teşvik Belgesi firmaları harekete geçirdi. Kanser tedavilerinde yoğun kullanılan bazı ilaçların biyobenzerleri “Bedeli ödenecek ilaçlar listesine” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınmasıyla kanser hastalarının tedavisini doğrudan üstlenen SGK’nın bütçesine doğrudan 200 milyon lira civarında katkısı olacağı belirtiliyor. Söz konusu biyobenzer ilaçların sisteme alınmasıyla ilaç ihalelerindeki fiyatların düşürülmesini de sağlayacağına dikkat çekilerek, ihalelerde oluşacak iskontolarla birlikte toplam kamu tasarrufunun yaklaşık 300 milyon lirayı bulmasının beklendiği belirtiliyor.

Tasarruf için 27 Eylül kritik gün

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 ve 2020 yıllarındaki ilaç alımlarına yönelik olarak önümüzdeki 27 Eylül tarihinde yapacağı ilaç alım ihalesi kapsamında, var olan orijinal ilaçlar için oluşacak kamu maliyeti 622.2 milyon liraya kadar çıkacak. Bu ilaçların biyobenzerleri geri ödeme listesine alınma sürecinin önümüzdeki 27 Eylül tarihine kadar tamamlanmış olması durumunda ise bu tutar 445.4 milyon liraya gerileyecek.

“Yenilikçi tedavilerin yolunu açacaktır”

Kimyasal bileşimler yerine, biyolojik yöntemlerle organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen biyoteknolojik ürünlerin eşdeğeri olan biyobenzer ürününün Türkiye’de hastaların istifadesine sunulduğunu belirten TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göker, “Biyobenzer ürünler yalnızca daha fazla hastanın bu önemli tedavilere erişmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıldıkları tedavi alanlarındaki sağlık maliyetlerini düşürerek, diğer alanlarda yeni ve yenilikçi tedavilerin yolunu açacaktır” dedi.

“Biyobenzer ürünler, ülke ekonomisine fayda sağlar"

Biyobenzer ilaçların, mevcut ürünlere kıyasla aynı etkiye sahip olmakla birlikte daha ekonomik, bu önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Göker, “Bunun yanı sıra biyobenzerlerin ülkeye girmesiyle teknoloji transferi de sağlanacak ve üretimin Türkiye’de yapılmasıyla birlikte ihracat potansiyeli de artacak. Böylece ithal ürünlerden oluşan Türkiye ilaç pazarı, ihracat yapan noktaya gelecek" diye konuştu.