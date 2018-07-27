Béla Tarr Atölyesi Antalya Film Forum’da

Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül-3 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacak. Atölyeye katılmak isteyenler için başvurular 17 Ağustos’a kadar devam ediyor.

Dünyanın her yerinden sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle ve bu konuda verdiği eğitimlerle tanınan Macar yönetmen Béla Tarr, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yer alan Antalya Film Forum’a özel bir atölye düzenleyecek.

10 günde 10 kısa film çekilecek

Béla Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacak. “Forum Atölye: “Béla Tarr ile Film Yönetimi” adıyla Antalya Film Forumda yerini alan atölyede katılımcılar, 10 günde 10 kısa film çekecek. Atölye süresince katılımcılara uygulamaya yönelik yaklaşımla yol gösterecek olan Béla Tarr yönetmenlerle kişisel bilgi ve deneyimlerini de paylaşacak. Tarr, her katılımcının ayrı ayrı bireysel geçmişini ve artistik yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak, onlara film yapım süreci boyunca rehberlik edecek. Tüm konaklama, ulaşım masrafları ve ekipman ihtiyaçlarının Antalya Film Forum tarafından karşılanacağı atölyeye başvurular 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Atölye hakkında detaylı bilgi almak isteyenler antalyaff.com adresini ziyaret edebilecek. Atölyeye başvurular ise https://goo.gl/forms/UbYnvAYDcUU3VsbA3 adresinden yapılabilecek.

Béla Tarr kimdir?

1955 Macaristan doğumlu Bela Tarr, kariyerine 1970’li yılların ortasında başladı. İlk uzun metraj filmi olan “Family Nest”i 1979 yılında çekti. Kariyerinin başlarında "cinema verite" akımının etkisiyle filmler üreten Tarr, daha sonra pesimistik ve kara komedi odaklı bir tarza geçti. 1984’te çektiği “Almanac of Fall” hariç tüm filmlerini monokrom çeken Tarr, plan sekanslarıyla ünlü. Bela Tarr’ın 1994’te yönettiği “Satan’s Tango” çeşitli eleştirmenler tarafından tarihin en iyi filmleri arasında gösterildi. 2007’de çektiği “The Man from London” ile Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan Tarr, 2011 yapımı “The Turin Horse” ile de Berlin’de Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülü kazandı. Saraybosna, Marakeş ve Toronto gibi festivallerde jüri başkanlıkları yapan Tarr, 2013’te ise yönetmenliği bırakarak film yönetmenliğine yönelik eğitimler vermeye başladı. Factory adında kendi film okulunu kuran Tarr, yeni nesil yönetmenlere öncülük ediyor.