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18 Eylül 2017 11:27

BM Dünya Turizm Örgütü 22. Genel Kurulu yapıldı

Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu (BMDTÖ) 22.

BM Dünya Turizm Örgütü 22. Genel Kurulu yapıldı

18 Eylül 2017 11:27

oturumunun açılışına 130’un üzerinde ülkeden bin 300’den fazla delege katıldı.


Chengdu şehrinde düzenlenen BMDTÖ 22. oturumuna Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da iş konseyi üyesi olarak katılım sağladı. Genel kurulda 2018-2019 yılı öncelikleri, BMDTÖ etik kurallarının uluslararası bir konvansiyona dönüştürülmesi ve teknolojinin turizm üzerindeki etkisi tartışma merkezini oluşturdu.


Meclis gündeminde önümüzdeki dört yıl için genel sekreter seçimi de yapıldı. Gürcistan Büyükelçisi olarak görev yapan Zurab Pololikashvili, 2018-2021 yılları arasında BMDTÖ Genel Sekreterliği görevini yürütecek.


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve AKTOB Başkanı Erkan Yağcı genel kurulda BMDTÖ Genel Sekreteri Taleb Rifai ile de görüştü. Görüşmede Dünya Turizm Örgütü kapsamında Türkiye’nin liderliğinde bir kültür ve turizm komitesi kurulması kararlaştırıldı.




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