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09 Temmuz 2018 12:22

Bobo Alanyaspor’da

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Bobo, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bobo Alanyaspor’da

09 Temmuz 2018 12:22


Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kampı’nda devam eden Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alanya temsilcisi, bu bağlamda Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney’de forma giyen 33 yaşındaki Bobo’yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bobo’nun bugün gündemde olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Zaten günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk" ifadelerini kullandı.



İlk yarı son transferimiz Bobo


Bobo’nun takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Onu anlatmaya gerek yok bildiğimiz Bobo, kendisine hoş geldin diyoruz, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de bize katkı sağlamak için geldi. Bizim için transferin son noktası. Son transferimiz ilk yarı itibariyle, Bobo camiamıza taraftarlarımıza hayırlı olsun” dedi.



“Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım”


Bobo ise konuşmasına Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek başladı. Alanyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğu belirten Brezilyalı, "Burası bildiğim ülke, en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum” diye konuştu.


Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giyen Bobo, Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı.




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