Bocce Sporu tanıtıldı

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Yağmur Uzun ve Milli Sporcu Emre Sevinç, Korkuteli Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Lisesi ve Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Bocce sporunu tanıttılar.

Öğrencilere, Bocce sporunu tanıtım yapan antrenörler, Beden eğitimi öğretmenlerine ve öğrencilere Bocce’nin nasıl oynandığını uygulamalı olarak gösterdi.

Gençlerin oynadıkça ilgisinin arttığını gören Antrenör Yağmur Uzun ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Korkuteli ilçe Müdürü Ahmet Tunç, “bocce sporunu ilçemize getirdik. Uzun vadede İlçemizden Milli takıma sporcu kazandırmaktır. 7’den 77’ye herkesin yapabileceği bu spor dalı ilçemiz adına önemli bir kazanım olacaktır” dedi.