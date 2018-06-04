Böcek’ten “Bir çuval inciri berbat etti” açıklaması

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında kendisiyle ilgili “Bir çuval inciri berbat etti” şeklindeki açıklamalar ile ilgili yazı açıklama yaptı.

"Keşke ayak üstü, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerle açıklama yapmasaydı"

Türel’in açıklamasını doğru ve şık bulmadığını dile getiren Böcek, “Türel, katıldığı bir iftar programında Konyaaltı Sahil Projesi’yle ilgili yapılan protestolara benim önce sessiz kaldığımı, sonra da parti baskılarına dayanamayarak son eylemlere katıldığımı iddia ediyor. Üstelik hiçbir siyasi nezakete yakışmayacak şekilde, ‘Bir çuval inciri berbat etmiştir’ diyerek. Ben Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahil Projesi’yle ilgili yapılan hiçbir eyleme fiili olarak katılmadım. Türel’in benim yer almadığım bir eylem için böyle konuşmasına bir anlam vermiş değilim. Partim ve birçok sivil toplum kuruluşu, Konyaaltı Sahil Projesiyle ilgili gerekli cevabı kendisine vermiştir. 25 yıldır Antalya’da siyaset yapan bir kişiyim. Siyasi hayatımda kimseyi karalayıp, küçük düşürmeye çalışmadım. Her zaman siyasetin bir nezaket çerçevesinde yapılması gerektiğini savundum. Türel’i gazetecilik yaptığı yıllardan beri tanırım. Keşke ayak üstü, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerle açıklama yapmasaydı. Her zaman dediğim gibi, Keser döner, sap döner gün gelir hesap döner” ifadelerine yer verdi.

"Konyaaltı Sahili ile ilgili birçok zorluğu göğüsledik"

“Konyaaltı Sahilinin nerelerden nerelere geldiğini kimsenin unutmaması gerek” diyen Başkan Böcek, “Konyaaltı değince akıllara ilk gelen elbette ki hep Konyaaltı Sahili olmuştur. Tuvaletin denize aktığı, derme çatma barakaların sahil boyu uzandığı, işgalciler nedeniyle halkın denize girmekte tereddüt ettiği bir Konyaaltı Sahili. Göreve geldiğim yıllardaki Konyaaltı Sahili’nin hali buydu. O yıllarda Sahil ile ilgili birçok zorluğu göğüsledik. Şahsım ve ailem günlerce tehdit edildi. Oğlum polis korumasıyla okula gidebildi. Buna rağmen 4 ay gibi kısa sürede ödüllü Konyaaltı Sahilini, Antalya ve de dünya da yerli-yabancı turistlerin gözdesi haline getirdik. Mavi bayrağı, yürüyüş yolları, spor alanları, tertemiz plajı ve deniziyle bu kentin bir değeri haline dönüştürdük. Çeşitli gerekçelerle Konyaaltı Belediyesi’nden alınan Konyaaltı Sahili herkesin bildiği gibi yaklaşık 4 yıldır atıl vaziyetteydi. Her gün yüzlerce şikayet telefonu aldık. Vatandaşımız rahatsız olmasın diye, temizliğini dahi biz yaptık. Kent adına kentli adına yapılan tüm güzel çalışmanın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.