Boğaçayı Caddesi’ne bağlantı yolda sıcak asfalt

Hurma Mahallesi’nde Batı Çevreyolu ile Boğaçayı Caddesi’ni bir birine bağlayan 242-1 Sokak’ta sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.

Yaz aylarının başında İlçe sınırları içersinde yayla yollarını asfaltlayan Konyaaltı Belediyesi, şimdide merkez de yer alan yolların asfalt çalışmalarına başladı. Konyalatı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hurma Mahallesi’nde Batı Çevreyolu ile Boğaçayı Caddesi’ni bir birine bağlayan 242-1 Sokakta sıcak asfalt çalışması başlattı. İlk olarak iki cadde ile bağlantıyı sağlayan sokağı açan Konyaaltı Belediyesi, ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yolda çalışmaların iki gün içersinde tamamlanacağını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılan bu sokak ile Batı Çevreyolu ile Boğaçayı caddesini bir birine bağlamış olacaklarını söyledi. Batı Çevreyolunu kullanan sürücülerin Hurma Mahallesi’nde Boğaçayı Caddesi’ne geçmekte güçlük çektiklerini ifade eden Muhittin Böcek, bu geçişi sağlayacak alternatif bir yolu daha bu çalışmanın sonunda hizmete açmış olacaklarını bildirdi. İlkbaharın son aylarında asfalt ekiplerinin yayla yollarında çalışma yürüttüğünü, yaz döneminde ise merkez yollarda çalıştıklarını dile getiren Başkan Böcek, yılsonuna kadar 21 ton sıcak asfalt kullanmış olacaklarını kaydetti.