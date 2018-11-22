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Boğaçayı ışıldamaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi ilk etabına rekreasyon çalışması gerçekleştiriyor.


Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı Projesi'nin ilk etabında çalışmalar sürüyor. Boğaçayı ve çevresi peyzaj ve rekreasyon çalışmasıyla yaşam alanına dönüşüyor.



2 bin 300 yeni ağaç


Boğaçayı Projesi ilk etabında taşkın önlemeye yönelik alt yapı çalışmalarında sona gelinirken, su tutmaya başlayan proje şimdiden görsel bir güzellik sunuyor. Alt yapı çalışmaları ile birlikte başlayan peyzaj çalışmaları da son hız devam ediyor. Boğaçayı'nın deniz ile buluştuğu alanın Doğusunda ve Batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Alandaki tüm ağaçlar korunurken ilave olarak 2 bin 300 yeni ağaç ve yaklaşık 300 bin çalı bitkisi dikiliyor.



Amatör balıkçılar unutulmadı


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Çevre düzenlemesi içerisinde ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebilecekleri yürüyüş yolları, seyir terasları, spor ve oyun alanları, bisiklet yolu, basketbol sahası ve özellikle Konyaaltı sahil projesinde her yaştan vatandaşlarımız tarafından çok beğenilen ışıklı-sisli havuz bulunuyor. Alana gelen vatandaşları karşılayacak meydanlar, gölgelikler ve kent mobilyaları yer alıyor. Projede, Boğaçayı'nın müdavimi olan amatör balıkçıları da unutmadık. Amatör balıkçılar için balık tutma alanları oluşturuyoruz” dedi.



Çekim merkezi olacak


Çalışmaların seçimlerden önce tamamlanacağını söyleyen Türel, “Boğaçayı'nda ikinci köprüye uzanan ilk etabı Antalya vatandaşların spor ve yürüyüş imkanı bulabileceği, günün yorgunluğunu ve stresini atabileceği, keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüşecek. Konyaaltı Sahil Projesi ile birlikte turizm cazibesini de sağlayacak bir çekim merkezi olacak” diye konuştu.


Her türlü afet ve altyapı riskine karşı önlem alınan projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek.

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