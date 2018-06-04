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04 Haziran 2018 11:51

Boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da, 2 çocuk sahibi kadın, kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

04 Haziran 2018 11:51

Polis tarafından gözaltına alınan kadının ilk ifadesinde, “Artık canıma tak etmişti” dediği öğrenildi.


Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan Saraç (28) ile Cengiz Aydın (30) arasında iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Aydın’ın saldırması üzerine eline bıçak alıp kendini, yatak odasına kilitledi. Genç kadın bu sırada polisi arayarak yardım talep etti. Bu sırada odanın kapısının kırıp içeriye giren Aydın, Saraç’ın boğazına yapışarak boğmaya çalıştı. Elindeki bıçağı Aydın’ın kalbine saplayan Saraç, daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.



“Canıma tak demişti”


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuray Saraç ise eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saraç’ın ilk ifadesinde "Artık canıma tak etmişti" dediği öğrenildi.




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