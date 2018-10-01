Boğularak ölen iki kardeşin cenazesi alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğularak ölen iki genç kardeşin cenazesi alındı. Çocuklarının ölümünü morgda öğrenen baba ise yakınları tarafından cenazenin alındığı yere yaklaştırılmadı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğu sırasında, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Acılı baba, yakınları tarafından zorla ikna edilerek sakinleştirildi.

Dün Alanya ilçesinin Payallar Mahallesi'nde saat 13.00'te meydana gelen olayda, iddiaya göre yüzme bilmemelerine rağmen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize yüzmek için girdi. Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, bir süre sonra derin yerlere doğru ilerledi. Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeşi kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen'in kıyaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan ağabey Burhan İmen için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Morgda öğrendi

Denizli'de yaşayan Baba Mehmet İmen ise Antalya'ya çalışmaya gelen 2 oğlunun öldüğünden habersizdi. Bir fabrikada çalışan Baba Mehmet İmen, akşam saatlerinde iş çıkışı kardeşinin Antalya'daki evlerine gezme bahanesiyle götürüldü. Çocuklarının ölümünden haberi olmayan baba, morgda acı gerçeği duydu. Uzun süre gözyaşı döken baba, sinir krizleri geçirdi. Acılı babanın, ağıtlar yakarak çevresindekilere serzenişte bulunduğu da gözlendi.

Cenaze aracının peşinden koştu

Bir süre sonra sakinleşen baba, cenazenin alındığı yere de yaklaştırılmadı. Cenaze aracına yüklenen 2 kardeşin birlikteki son yolculuğunda, yol kenarında bekleyen baba ağıtlar eşliğinde aracın peşinden koştu ve son kez çocuklarını görmek istedi. Cenazedeki yetkililerin ve yakınları tarafından 'daha sonra gösterilecek' denilerek ikna edilen baba, araca bindirilerek cenazeyi takip etti.

Öte yandan iki kardeşin memleketleri Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.