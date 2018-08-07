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07 Ağustos 2018 17:53

Boğulma tehlikesi geçirdi, 1 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan bir kişi, 1 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçirdi, 1 gün sonra hayatını kaybetti

07 Ağustos 2018 17:53


Tatil için Konya’dan Alanya’ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi sahilinde önceki gün sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Salih Ercan Kışlakçı (41), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kışlakçı, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kışlakçı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Kışlakçı, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kışlakçı’nın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir alüminyum firmasında çalıştığı öğrenilen Salih Ercan Kışlakçı’nın cenazesi bugün memleketi Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi.




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