Boğulma tehlikesi geçirdi, 1 gün sonra hayatını kaybetti

Tatil için Konya’dan Alanya’ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi sahilinde önceki gün sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Salih Ercan Kışlakçı (41), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kışlakçı, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kışlakçı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Kışlakçı, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kışlakçı’nın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir alüminyum firmasında çalıştığı öğrenilen Salih Ercan Kışlakçı’nın cenazesi bugün memleketi Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi.