Bölge Trafikten Nitelikli Denetim

Korkuteli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçede seçici göz uygulamalarına devam ediyor. Uygulamalarda, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali, yolcu ve sürücülerin emniyet kemeri ihlalleri denetleniyor. Ekipler özellikle kazaların yoğun meydana geldiği yerlerde nitelikli denetim yaparak radarlı hız denetimlerini de artırıldı. Araçları durdurarak sürücülerden araçlarına bindikleri andan itibaren emniyet kemerlerini takmaları isteyen trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan araç kullanan sürücülere cezai işlem uyguluyor.