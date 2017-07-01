Bonzai tehlikesi artıyor

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uyuşturucu madde ile mücadelesine destek verdiklerini belirterek, "Vakıf olarak devletimizin yanında uyuşturucu bataklığını kurutmak için üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz. Başta ailelerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bir takım sivil toplum örgütleri ile görüşüp, konuşuyoruz, seminerler veriyoruz, önleme çalışmaları yapıyoruz. Ancak aile doğru bilgilendirildiği zaman çok faydalı sonuçlar alınabiliyor. Bugün onun başına gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir. Bu maddeyi artık her yerden temin edebiliyorlar, bunun önüne geçebiliriz. Kurtuluş Vakfı olarak bu işe dört elle sarılmış durumdayız. Hem merkezimizde eğittiğimiz öğrencilerimiz hem de bilinçlendirdiğimiz ailelerimiz ile beraber günden güne daha iyi sonuçlar almaya başladık” diye konuştu.

"3 yılda öldürebilir"

Uzun yıllar madde bağımlısı olan Uğurcan Kolay, bağımlılığından kurtulduktan sonra Kurtuluş Vakfı’nda eğitmen olarak görev yapmaya başladı. Bundan sonra tek amacının bağımlı gençleri bu alışkanlıklarından kurtarmak olduğunu dile getiren Kolay, “Bonzai kullanıcıda kişilik değişikliği, baş dönmeleri ve çok sık öfke nöbetlerine sebep olur. Bonzai sentetik bir uyuşturucu maddedir. 3 yıldan kısa bir süre içerisinde ölümcül olabilir. Bonzai kullanıcılarındaki belirtiler kilo kaybı, odaya kapanma ve öfke nöbetleridir. Eroin düzeyinde bağımlılık yapabilecek sentetik bir uyuşturucudur. Beyin fonksiyonlarını bozar. Uyuşturucularda kullanıcılar ’Nasıl olsa istediğim zaman bırakırım, bir kere içmekten bir şey olmaz’ diyerek uyuşturucuya bağımlılıklarını artırırlar. Bonzai de de eroin ve kokain gibi gitgide artan dozlara ihtiyaç duyulmaktadır. Artan her dozda ’Ölüm Tiribi’ denilen kalp krizi ile kullanıcının ölmesine neden olabilecek etkiyi yükseltmektedir. Kullanıcı bonzai etkisindeyken ölüm hissini yoğun bir şekilde yaşamaktadır” dedi.

"Madde bağımlısı ailesini istemez"

Madde kullanan kişinin zihinsel kontrolünü kaybettiğini kaydeden Kolay, "Bedenimi hareket ettiremeyip oturduğum yerde dakikalarca hareketsiz kaldığımı biliyorum. Kullanmadığım zamanlarda ani öfke nöbetleri, korku, endişe gibi birbirine karışan duygular yaşadım. Kolay temin edilip ve bir o kadar basit kullanımı sayesinde normal karşılanabilecek bir tür gibi düşünüyordum. Yanıldığım en büyük nokta burasıymış. İnsan ailesiyle nasıl görüşmek istemez? Ben biliyorum cevabını. Madde bağımlısıyken istemezsin. Önceleri kalabalık arkadaş çevresi ailen olur, zaman geçtikçe ve kullanım dozu arttıkça tek sırdaşın sessizlik olur. İşte bataklığın beni içine hızla çekişi de böyle oldu. Kuruttum bataklığı, çünkü karar verdim, ailemi, kendimi, ahlaki değerlerimi yeniden kazanabilmeyi istedim. Kurtuluş Vakfı ilaçsız eğitim ve rehberlik programı ile tanıştım, programı bitirdim ve eğitmenlik yapıyorum” dedi.