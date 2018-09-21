Borsa üyelerine 4 milyon TL kredi desteği

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisi'ni üyelerin kullanımına sundu. ATB, Borsa üyelerine toplam 4 milyon TL kredi desteği sağlayacak. ATB Başkanı Çandır, üyelerin kullanacağı kredinin 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 vadeli olacağını söyledi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Ticaret Bakanlığı ile TOBB'un ilk olarak 2016 yılında başlattığı Nefes Kredisi uygulamasının bu yıl da devam edeceğini bildirdi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorununa katkı sağlamak için KOBİ Destek Nefes Kredisi protokolünün 31 Ağustos'ta imzalandığını anımsatan Çandır, üyelerin 20 Eylül Perşembe gününden itibaren krediyi kullanmaya başladığını bildirdi.

“6 ay anapara ödemesiz”

Çandır, proje kapsamında Borsa üyelerine aylık yüzde 1.85 faiz oranıyla kredi kullanım imkanı sunulacağını belirterek, üyelerin kullanacağı kredinin 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 vadeli olacağını kaydetti. Borsa üyelerine toplamda 4 milyon TL kredi kullanım imkanı sunduklarını bildiren Çandır, Kredi Garanti Fonu'nun da desteklediği Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları üzerinden başvuru yapılabileceğini vurguladı.

“KOBİ'lerimizin nefes almasını diliyoruz”

ATB Başkanı Çandır, yaşanan ekonomik sıkıntıda Borsa olarak üyelerinin yanında olduklarını bildirirken, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına destek oluyoruz. Ekonominin lokomotifi KOBİ'lerimizin ayakta kalmasını, bu zorlu dönemi atlatmalarını önemsiyoruz. Sağladığımız bu imkanla finansmana erişimde sorun yaşayan ve ekonomik darboğazı hisseden KOBİ'lerimizin nefes almasını diliyoruz” dedi.