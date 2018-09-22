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Bosna Hersekli turist denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Bosna Hersekli Sejdelija Behric isimli turist, denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Bosna Hersekli Sejdelija Behric isimli turist, denizde boğularak yaşamını yitirdi.


Eşiyle birlikte Türkiye'ye tatil için gelen 65 yaşındaki Bosna Hersekli Sejdelija Behric, denizde boğularak yaşamını yitirdi. Ilıca-Kumköy turizm bölgesinde tatil yaptıkları otelin sahilinden denize girdikten sonra çırpınarak yardım isteyen Bosnalı turist, sahildekiler tarafından kıyıya çıkarılmasına rağmen kurtarılamadı.


Sejdelija Behric'in cesedi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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