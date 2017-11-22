Boyner, yeni konseptiyle Antalya’da açıldı

Boyner, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya’daki Agora AVM’de müşterilerine hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, AVM’de kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor, ayakkabı, çanta, aksesuar ve kozmetik kategorilerinin yerli yabancı pek çok markalarının yanı sıra yenilenen Boyner Evde ürünleri de yer alacak.

Yapılan bilgilendirmede, yeni Boyner mağazası, müşterilerin alışık olduğu unsurların farklı bir şekilde yorumlandığı, müşterinin yabancılık hissetmeyeceği, küçük sürprizlerle karşılaşacağı bir yapıda kurgulandı. Bu sene aynı konsept ile beşinci mağazasını Antalya’da açan Boyner, 2017 sonuna kadar 1 mağaza daha açacağını açıkladı.