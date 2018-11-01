Boztaş: “Manavgat Rekor üzerine rekor kırıyor”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, ülke ihracatının 2017'e göre 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yaklaşık yüzde 12,4 arttığını, Manavgat ihracatının ise yaklaşık yüzde 381,2 arttığını söyledi

MATSO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ülke geneline göre ekonomik verilerin Manavgat'ta yükselme gösterdiğini vurgulayan Başkan Boztaş, döviz hareketlenmesinin başladığı 9 aylık dönemde bölgedeki ekonomik verilerin turizmin iyiye gittiğini gösterdiğini kaydetti. Antalya Havalimanı'na ocak ayından 29 Ekim 2018 tarihine kadar 12 milyon 124 bin 264 turistin giriş yaptığını aktaran Boztaş, yıl sonuna kadar Antalya'ya gelen turist sayının 14 milyon, Manavgat'a gelen turist sayının ise 4 milyon olmasının beklendiğini kaydetti.

Sürdürülebilir turizm için kaynak pazarın arttırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Boztaş, "Yoğun olarak ülkemize turist Alman ve Rus pazarından geliyor. Sürdürülebilir turizm için kaynak pazarı arttırmamız gerekiyor. Ülkemize yoğun olarak turist gelen iki pazarı 5-6'ya çıkarmamız gerekiyor. Kişi başını düşen turist harcamasını yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Boztaş, "Şirket kuruluşunda Antalya'da yüzde 19,6 Manavgat'ta ise 20,8 civarında bir artış yaşandı. 2018 Ocak- Eylül döneminde Manavgat'ta 279 yeni şirket kurulurken, 81 ilin 53'ünü geride bıraktı" diye konuştu.

2018 yılı Ocak- Eylül döneminde Türkiye'de konut satışının yüzde 2,7 azaldığını belirten Başkan Boztaş, Antalya'da ise 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde yaklaşık yüzde 6,4, Manavgat'ta yüzde 6,5 arttığını söyledi.

Türkiye ihracatının 2017 yılı Ocak-Eylül dönemine göre 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde yaklaşık yüzde 12,4 artış olduğunu belirten Boztaş, Antalya'da yaklaşık yüzde 8,8, Manavgat ihracatının ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 381,2 arttığını söyledi