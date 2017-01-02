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02 Ocak 2017 11:17

Boztaş’tan İstanbul’daki saldırıya kınama

Boztaş’tan İstanbul’daki saldırıya kınama

02 Ocak 2017 11:17

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı. Boztaş, bu vahşi saldırıyı lanetlediklerini, terörden medet umanların amaçlarına asla ulaşamayacağını belirtti.
Başkan Boztaş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türk milleti olarak yeni yıla ümitlerle, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını dilediğimiz bir gecede İstanbul’da eğlence mekânında gerçekleşen alçakça ve haince yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Geride bıraktığımız yılda, yaşanan terörün canlarımıza kıydığı, kötü günlerin bir daha yaşanmasını dilediğimiz bir günde gerçekleşen alçak saldırıyla karşı karşıyayız. İçinde ülkemize turist olarak gelen yabancı misafirlerimizin de yer aldığı 39 insanımızı kaybettiğimiz ve 65 vatandaşımızın yaralandığı olay ülkemize yapılan en alçak ve hain saldırılardan birisidir. Bu saldırıyla toplumun farklı katmanlarını bölmeye çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır. Bu saldırılarla insanlarımıza korku vermeye çalışan alçakların son çırpınışlarıdır. Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde bu tür olayların tamamının üstesinden gelecek güçtedir. Devletimizin, bu saldırıların fail ve faillerini en kısa sürede bularak bu acılara sebep olanlardan hesap soracağına inancımız ise tamdır. Dünya görüşümüz ne olursa olsun ülkemizde yaşayan dili dini rengi ne olursa olsun bu tür olaylara karşı birlik ve beraberliğimizi daha artırmalıyız. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine saldıran terörün her türlüsünü lanetleyerek Manavgat iş dünyası olarak, bu hain saldırıda kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”



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