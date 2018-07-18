Briç ustaları Muratpaşa’da

Antalya’da düzenlenen 2018 Batı Akdeniz Kulüpler Bölge Elemelerinde 2’nci olan Muratpaşa Belediyespor’un briç sporcuları kupalarını Başkan Ümit Uysal’a takdim etti. 28 kulübün mücadele ettiği elemelerde elde edilen başarı dolayısıyla Başkan Uysal, sporcuları kutladı. Başkan Uysal, briçin her şenden önce bir zihin sporu olduğunu belirterek sporun diğer branşlarında olduğu gibi briçin daha geniş kitleler tarafından oynanması için destek verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Antalya’da düzenlenen bazı turnuvalarda Muratpaşa Belediyesi adına özel bölümler düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Nasıl vücut sağlığı için spor yapmamız gerekiyorsa zihin sağlığı için de briç yapılabilecek spor dalları arasından önde gelmektedir. Bununla birlikte, briç zihinsel rahatsızlıkların oluşumunu önlediği bilinmektedir” diye konuştu.

Her ne kadar briç özellik belli bir yaş kesiminin yaptığı spor olarak görülse de 10 yaşından başlayarak çocukların briç öğrenmesi, gelişimleri için olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Çocukların bu zihin sporunu öğrenmesi, analitik ve çok yönlü düşünme, konsantrasyon, planlı olma gibi özelliklerini geliştirecektir” dedi.