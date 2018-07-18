Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:26

Briç ustaları Muratpaşa’da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, briç tutkunları ile biraraya geldi.

Briç ustaları Muratpaşa’da

18 Temmuz 2018 12:26


Antalya’da düzenlenen 2018 Batı Akdeniz Kulüpler Bölge Elemelerinde 2’nci olan Muratpaşa Belediyespor’un briç sporcuları kupalarını Başkan Ümit Uysal’a takdim etti. 28 kulübün mücadele ettiği elemelerde elde edilen başarı dolayısıyla Başkan Uysal, sporcuları kutladı. Başkan Uysal, briçin her şenden önce bir zihin sporu olduğunu belirterek sporun diğer branşlarında olduğu gibi briçin daha geniş kitleler tarafından oynanması için destek verdiklerini söyledi.


Bu çerçevede Antalya’da düzenlenen bazı turnuvalarda Muratpaşa Belediyesi adına özel bölümler düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Nasıl vücut sağlığı için spor yapmamız gerekiyorsa zihin sağlığı için de briç yapılabilecek spor dalları arasından önde gelmektedir. Bununla birlikte, briç zihinsel rahatsızlıkların oluşumunu önlediği bilinmektedir” diye konuştu.


Her ne kadar briç özellik belli bir yaş kesiminin yaptığı spor olarak görülse de 10 yaşından başlayarak çocukların briç öğrenmesi, gelişimleri için olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Çocukların bu zihin sporunu öğrenmesi, analitik ve çok yönlü düşünme, konsantrasyon, planlı olma gibi özelliklerini geliştirecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç