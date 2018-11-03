Bucaklılar 'Tarhana Günü'nde buluştu

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin tarhana günü Antalya'daki Bucaklıları bir araya getirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'da Tarhana Günü'ne katılarak Bucak Tarhanasının tadına baktı. Başkan Uysal, “Özellikle biz Antalya bölgesinde Bucaklılara çok güveniyoruz. Bucaklı insanlarımız, iş dünyamızın lokomotifidir” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin inşa ettiği ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesine sahip Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği tarhana gününe katıldı.

Dernek başkanı Enver Yiğit'in hoşgeldiniz konuşmasından sonra söz alan Başkan Uysal, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerini ve genel yönetiminin paydaşı olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda ortak aklı tesis etmek, kamu bütçesini doğru yerlere harcanmasını sağlamak ve genel olarak ödenen vergilerin takibini yapmak gibi bir sorumluluğu da olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bir derneğin doğal kendi tabanı vardır onlara faydalı olmaya çalışır ama ikinci bir görevi de kamu yönetimini denetlemek olması lazım” dedi. Türkiye'nin de hızla bu aşamaya geçmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu ekonomik krizde toplumun önderlere ihtiyacı var. Özellikle biz Antalya bölgesinde Bucaklılara çok güveniyoruz. Bütün iş adamlarımızın, bütün sektörlerimizin inovasyona, farklı bakışı açılarına ihtiyacı var. Gerçekten Bucaklı insanlarımız, iş dünyamızın lokomotifidir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir Cumartesi sabahını, böyle bir toplumsal çalışmaya, böyle bir ortak akıl ortamına vakit ayırdığınız için tebrik ediyorum.”