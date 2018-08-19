Bülent Korkmaz: “Bireysel hatalardan gol yedik"

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Korkmaz, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karmakarışık bir duygu yaşadığını dile getiren Korkmaz, “3-1 oldu, ama 3-3 yakaladık. 4-3 öne geçebilirdik. Oyuna iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk. Ama bireysel hatalardan gol yedik. Gecen haftada aynısı oldu. Yediğimiz 5 golde bireysel hatalardan. Bu hataları bir daha yapmayacağız. Takımımız bir karakter ortaya koydu. Bunu her takım yapamaz. 3-2 mağlupken, topa sahip olmak ve goller atmayı her takım yapamaz. Eksiğimiz olmasına rağmen yüreklerini otaya koydular” ifadelerine yer verdi.

Korkmaz, maça gelen taraftara teşekkür ederek, daha fazla destek beklediklerini kaydetti.