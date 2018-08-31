Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 17:47

Bülent Korkmaz: "Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda alınan Beşiktaş galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Bülent Korkmaz:

31 Ağustos 2018 17:47


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş maçından sonra sahalarındaki Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini kaydeden Korkmaz, bu bilinçle oyuncularının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vainqueur ve Maicon’un sakat olduğunu dile getiren Korkmaz, cezalı Charles’ten sahaya yoksun çıkacaklarını bildirdi.


Korkmaz, Çaykur Rizespor maçına bütün taraftarları davet ederek, onların desteği ile maçın daha kolay geçeceğini kaydetti.


Transferde anlaştıkları oyuncular olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, imza attıktan sonra bu ailenin bir parçası olacaklarını vurguladı.


Kulüpte başkanlık değişimi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Bu kulübe hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur. Her şey Antalyaspor için.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç