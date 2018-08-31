Bülent Korkmaz: "Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş maçından sonra sahalarındaki Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini kaydeden Korkmaz, bu bilinçle oyuncularının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vainqueur ve Maicon’un sakat olduğunu dile getiren Korkmaz, cezalı Charles’ten sahaya yoksun çıkacaklarını bildirdi.

Korkmaz, Çaykur Rizespor maçına bütün taraftarları davet ederek, onların desteği ile maçın daha kolay geçeceğini kaydetti.

Transferde anlaştıkları oyuncular olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, imza attıktan sonra bu ailenin bir parçası olacaklarını vurguladı.

Kulüpte başkanlık değişimi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Bu kulübe hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlı olur. Her şey Antalyaspor için.”dedi.