Bülent Korkmaz: "Galatasaray için de zor bir maç olacak"

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 13 puan toplayarak 4. sıraya yükselen Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenledi. Ankaragücü karşılaşmasında gol yemeden alınan 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyun bitene kadar sadık kaldık. Zaman zaman oyun hakimiyeti Ankaragücü'nde olabilir. Kaçırdığımız gol pozisyonları var. Geçmişte yaşayan insanlar değiliz. Biz bu haftaya bakıyoruz" dedi.

"Şu anda doğru yoldayız"

Topladıkları puanın çok iyi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Kamuoyunda kimsenin beklemediği bir puan. Sezonun ilk yarısında kafamızda hedeflediğimiz bir puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının ekip için ve bizim için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda doğru yoldayız" diye konuştu.

"Galatasaray için de zor bir maç olacak"

Takımın genel durumundan bahseden Korkmaz, Charles, William Vainquer ve Mevlüt Erdinç'in sakatlıklarının devam ettiğini söyledi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok önemli bir maç oynayacaklarını ifade eden Korkmaz şöyle konuştu:

"Kendi evimizde, kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. İyi gidiyoruz. Her zaman söylüyorum ve tekrarlıyorum. Bu sene Antalyaspor için zor bir süreç. Süreci atlattığımız zaman Antalyaspor'un önü daha da açılacak. Bu haftaki maçta koşmak ve mücadele etmemiz lazım. Zor bir maç olacak. Galatasaray için de zor bir maç olacak. Bizim mücadelemiz maçın bitimine kadar devam edecek."

"Taraftarlarımızın maçın sonunda mutlu hissedeceği oyun istiyoruz"

Fatih Terim'in Türkiye liginde en başarılı teknik direktör olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz, Terim'in kariyerinin şampiyonluklarla dolu olduğunu kaydetti. Korkmaz, "Her rakiple karşılaştığımız gibi futbolda olan şeyler. Ben her takıma saygı duyduğum gibi teknik direktöre de saygı duyuyorum. Beraber çalıştık ama şimdi rakibiz. Biz Antalyaspor'un başarısı ve galibiyeti için her dakika çalışıyoruz. Planlarımız hep kazanma adına. Saha içinde neyin ne olacağını bilemezsiniz. Kendi evimizde taraftarlarımızın maçın sonunda mutlu hissedeceği oyun istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Bu süreci şu ana kadar iyi atlattık"

Sezon başı sürecine girmek istemediğini vurgulayan Korkmaz, kamuoyunda düşmenin adayı olarak gösterildiklerini hatırlattı. Bu tür söylemlere çok takılan biri olmadığını dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, "Vurgu yapıyorum, o zor süreçte oyuncuların fedakarlığı, saha içi ve saha dışında çok iyi bağları olan bir takım var. Fikstür olarak sezonun ilk yarısında biz 8 maçı içeride oynayacağız. İkinci yarı fikstürü belki çok zor geçecek. Ama fikstür avantajımız vardı. Bu süreci şu ana kadar iyi atlattık. Bu bizi hiçbir zaman rahatlatmayacak. Hep daha ciddi oynayacağız" ifadelerini kullandı.