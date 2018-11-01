Bülent Korkmaz: "Kasımpaşa deplasmanından iyi sonuçla döneriz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Hafta içi zorlu bir kupa maçı oynadıklarını dile getiren Korkmaz, o müsabakaların tek maç üzerinden oynanmasının sürprizlere neden olduğunu belirtti. Korkmaz, takımın mücadelesi ve özverisinden özgüyle bahsederek, bir üst tura çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"İyi bir sonuçla döneriz"

Ligde cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan Korkmaz, “Kasımpaşa ligin en çok gol atan takımı. Rakip kaleye en hızlı giden takımı. Direkt kaleye giden hızlı oyuncuları olan bir takım. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettirdik. Analizimizi yaptıktan sonra maça hazır olacağız. Yarın İstanbul'a gidiyoruz. Zor bir maç, her maç olduğu gibi. Ama biz çalışmalarımızı iyi biçimde yaptık. Hafta sonu iyi bir sonuçla Antalya'ya döneriz” diye konuştu.

Gençlerin önemi

Charles'in sakat olması nedeniyle takımdaki yerini alamayacağını kaydeden Korkmaz, “Sakatlıktan çıkan oyuncularımızı kupa maçında form tutmaları için oynattık. Altyapıdan oyuncular aldık. Bizim gözlerimizle bazı oyuncuları belli periyotlarda takıma katacağız. Genç oyunculardan Fehmi 15 yaşında geleceği olan bir oyuncu. Berkay'ı oynattık. Genç oyuncuların gelişimleriyle ilgili olarak devamlı antrenmana katacağız” ifadelerini kullandı.