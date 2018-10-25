Bülent Korkmaz: "Şu anda doğru yolda güvenli şekilde ilerliyoruz"

Ben bunu kabul etmiyorum. Başarı yıl sonunda belli olur. Şu anda doğru gidiyoruz. Güvenli bir şekilde gidiyoruz” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında cumartesi günü Trabzonspor ile oynanacak maçı değerlendirdi. Basın toplantısına geçen hafta 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı değerlendirmesi ile başlayan Korkmaz, “Geçen hafta deplasmanda gerçekten hayran olduğum bir taraftar grubumuz vardı. Belki de galibiyet fitilini onlar ateşledi. Onlara tekrar teşekkür ederim. Bu hafta için çalışmalarımızı devam ettirdik. Dün altyapıda bizim beğendiğimiz gelişme kaydedecek oyuncu grubu ile A takımımızda oynayan bazı oyuncularımız bir maç yaptı. Altyapıda göremediğimiz oyuncuları görme şansımız oldu. Oynamayan ve sakat olan oyuncularımız için iyi oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Trabzonspor'un çok yetenekli oyuncuları var. Genç ve dinamik oyunculara sahipler. Ne kadar artı yönleri varsa eksi yönleri de var. Analizlerimiz devam ediyor. Ona göre çalışmalarımızda taktikler yapıyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor. Sakat oyuncularımıza ekstra antrenman yaptırıyoruz” diye konuştu

“Başarının kriteri sezon sonudur”

Trabzonspor maçını da değerlendiren Korkmaz, “Herkesin performansı artmak zorunda. En önemlisi cumartesi oynayacağımız maçta kazanmamız gerekiyor. Daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda en büyük katkı taraftarımızın. Onların desteği ile istediğimiz sonucu elde ederiz. Alanyaspor karşılaşmasında ilk yarıda istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarıda topun sahibi olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra da böyle oldu. Oyuncularımıza topun daha fazla bizde kalması gerektiğini söylüyoruz. Sonuca baktığımız zaman sonucu aldık. Önemli olan da bu. Son üç maçta bunu başardık. Pozisyon bazen hata yapmanıza neden olur. Bunlar olacak. Topun bizde kalması gerekir. Sezon başında Antalyaspor için düşecek ilk takım diye bakılıyordu. Bunu ben düşünmedim. Bunun düşünülmesi saçmalık. Bizim planlarımızda bu yılı, bu zor süreci atlatabilmek var. Yeni bir başkanımız geldi. O zaman da bunu söyledik. Bizim amacımız bu süreci doğru biçimde atlatmaktır. Şu anda ortada bir başarı yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Başarı yıl sonunda belli olur. Şu anda doğru gidiyoruz. Güvenli bir şekilde gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un ligde bulunduğu durumu da değerlendiren Korkmaz, “Her zaman geçmişi unutup, hep önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekir. Bizim hedefimizde yukarılara oynamak yok. Bizim bu seneyi doğru geçirmemiz gerekir. Gelecek yıllarda iyi bir yerde olmak için bu seneyi atlamamız gerekir.” açıklamasında bulundu.