Bülent Korkmaz: "Zor bir maç olacak"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, pazar günü Medipol Başakşehir'in maçının zor olacağını belirterek, “İstikrarlı teknik direktör ve oyuncu grubuyla Türkiye'de en düzenli oynayan ve oyun planı olan bir takımla oynayacağız” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Milli takımda çok iyi bir jenerasyon olduğunu belirten Teknik Direktör Bülent Korkmaz, bu jenerasyonun Türk milletini iyi yerlere taşıması temennisinde bulundu.

Takım olarak, Milli Takım arasını iyi geçirdiklerine dikkat çeken Korkmaz, sakat oyuncular Maicon ve William'ın iyileştiğini, takıma yeni katılan oyuncuların ise hazır hale geldiğini söyledi. Doukara ve Charles'in cezalı olduğu için Başakşehir'de oynayamayacağını dile getiren Korkmaz, “İyi çalıştık. Zaten takımımız aile bağı olan çok güçlü bir takım. Zor maç olacak. Sistemi ve düzeni olan, oyun planı olan takıma karşı oynayacağız. İstikrarlı teknik direktör ve oyuncu grubuyla Türkiye'de en düzenli oynayan ve oyun planı olan bir takımla oynayacağız. Bizim de en büyük artımız, mücadelemiz. Onlar için ne kadar zorsa, bizim içinde o kadar zor. Blok ve takım halinde oynamaya çalışacağız” diye konuştu.

“O, bu, şu oyuncu diye bakmıyorum”

Kadronun ideal sayıldığını ifade eden Teknik Direktör Korkmaz, “O, bu, şu oyuncu diye bakmıyorum. Hep ideal kadro olarak bakıyorum. Futbol bu. Sakatlıklar da olur, cezalar da. Biz elimizdeki kadronun en ideal kadrosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle olacak” ifadelerini kullandı.

“Kupa maçlarında da oynatacağım”

Genç oyuncuların sahada olmasını değerlendiren Korkmaz, “Ben teknik direktörlüğe başladığımdan bu yana aynı duyguyu yaşıyorum. Gençler oynayacak seviyedeyse ve bize ışık veriyorsa düşünmem, oynatırım. Her gittiğim takımda, bilmiyorum bende o duygu hep var. O hissiyat hep var. Hollanda Süper Ligi'nde 17-18-19-20 yaş grubu oynuyor. Oynatmak gerekir, o ışığı ve performansı verirse. Kupa maçları geliyor. Kupa maçlarında da oynatacağım. Onların kendini göstermesine bağlı ve şuana kadar memnunum” şeklinde konuştu.

Her kulübün ekonomik sıkıntısı olduğunu söyleyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, uzun vade de istikrarlı, doğru transferlere, genç yetenekli oyuncular bulup takıma katarak, tecrübeli oyuncularla takım oluşturmak gerektiğini belirtti. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün uzun vadede kalacağını düşündüğünü dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

“Ben şunu belirteyim; bende her şey şeffaftır, bir şey gizleyemem. Kulüp menfaati için söylerim. Başkan uzun süre istikrarlı kalması Antalyaspor için büyük avantaj. Hissettiklerini uzun vadede yapabilir. Ama benli ama bensiz. Doğru transferlere bunu yapabilir. Ben ekibimle beraber uzun vade kalacakmış gibi çalışıyorum. Burası benim evim ve yuvam. Benim spor ahlakım budur. Tesiste de kalıyoruz. Ben burayı evim ve oyuncuları da ailem gibi görüyorum. İnşallah uzun süre burada kalırız. Başkanın hayallerini ve hedeflerini bizle beraber gerçekleştirir. Sonuçlar her şeyi belirleştirir”

“Futbolcu portföyü oluşturmak zorundayım”

Alt yapılarda beğendiği birkaç kişi olduğunu belirten Korkmaz, “Futbolcu portföyü oluşturmak zorundayım. Bir yapılanma olacak tabi. Ona göre de planlayacağız” dedi. Çok Zor bir süreç olduğunu ifade eden Korkmaz, “Bu süreçte her galibiyet Antalyasporun lehine olacak. Antalyaspor'un önü açık olacak” diye konuştu.

Toplantı sonrası Korkmaz, takımla birlikte Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basına 20 dakikası açık olan antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik antrenmanı gerçekleştirdi.