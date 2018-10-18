Bülent Korkmaz'dan FETÖ açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, adının FETÖ soruşturmasında geçmesiyle ilgili iddialara, "Beni bilen bilir. Benim ve ailemin yaşam tarzımı belli, son derece rahatım. İsteyen istediği şekilde soruşturma yapabilir" dedi.

Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden basın toplantısı düzenledi.

Yine zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Korkmaz, “Mili takım arasında sakat oyuncularımız iyileştiler. Mevlüt ve William'ın sakatlıkları geçti. 90 dakika fiziksel olarak oynayacak durumları yok ama en azından sonradan katkı yapabilirler. Hazırlık maçı aldık, geçen hafta orada da oynayan sakatlıktan gelen oyuncular, Olcan diğer oyuncu arkadaşların durumu görmek için iyi bir maç oldu. Bu oyuncuları inşallah Alanyaspor maçı kadrosuna alacağız. En azından bize hamle oyuncusu olarak alternatif olacaklar. Bu maçı en iyi şekilde hazırlandık. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gereken maçlardan biri bu inşallah istediğimiz sonucu alırız" dedi.

Alanyaspor'un geçen seneki kadrosunu koruduğuna değinen Korkmaz, “Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Çok koşup iyi mücadele ediyorlar. Bizim takımın özelliği rakibinden fazla koşması ve mücadele etmelerini oyuncularıma söylüyorum. Çekişmeli bir maç olacak” diye konuştu.

İkinci yarı fikstürünün Antalyaspor için kolay görünse de zor bir dönem olduğunun altını çizen Bülent Korkmaz, ilk yarı alabildikleri kadar fazla puan almaları gerektiğini bildirdi.

Antalyaspor'da futbolcular arası aile bağlarının çok güçlü olduğunu ve bunun da karşılaşmalara olumlu yansıdığını vurgulayan Korkmaz, ligde düşme ve şampiyonluk durumuna göre daha rekabetçi bir ortamın olduğunu söyledi.

FETÖ açıklaması

Korkmaz, adının FETÖ soruşturmasında geçtiği iddialarına ise şu cevabı verdi:

“Yılarca milli takım ve Galatasaray forması giydim. Teknik direktörlük hayatına atıldım. Benim ve ailemin yaşam tarzı bellidir. Başka işlerle hayatım boyunca işim olmadı. Çevremdeki herkes beni, ailemi iyi tanır. Bu konuda rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir. Bu konuda sosyal medyada yapılan açıklamalarla ilgili tekzip yapmıştım. Benimle ilgili iki sene önce biri çıkıp konuştu, sonra özür diledi benden televizyon aracılığıyla. Beni bilen bilir. Benim ve ailemin yaşam tarzımı belli, son derece rahatım. İsteyen istediği şekilde soruşturma yapabilir.”