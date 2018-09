Burdurlu Hasan Dikici Cami'nin temeli, dualar eşliğinde atıldı

Muratpaşa Belediyesi tarafından Meydankavağı Mahallesi'nde bin kişinin aynı anda ibadetini gerçekleştirmesine imkan tanıyacak Burdurlu Hasan Dikici Cami temeli dualar eşliğinde atıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Meydankavağı Mahallesi'nde yer tahsisiyle yapımı mümkün olan Burdurlu Hasan Dikici Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, eski Antalya milletvekillerinden Adil Aydın, İl Müftüsü Osman Artan, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, camiye adı verilen merhum Hasan Dikici'nin ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

“Muratpaşa, Türkiye'nin en mutlu ilçelerinden biri”

Başkan Uysal Muratpaşa'da çok özel bir durumun yaşandığını söyledi. İlçede gerek milli bayramlarda gerek dini günlerde gerekse diğer özel günlerde herkesin bir arada, yan yana olduğunu belirten Başkan Uysal, “Kamu hizmetinin bütün hallerinde yan yanayız. Muratpaşa, Türkiye'nin en mutlu ilçelerinden biri. ‘Muratpaşa'da yaşamaktan mutlu musunuz' diye sorulduğunda insanlarımızın yüzde 86'sı ‘Evet mutluyum' diyor” şeklinde konuştu.

“İnancımızın en güzel, en temiz yaşandığı yer Türkiye'dir”

Muratpaşa'da böylesine bir iklim yaşanırken İslam coğrafyasının diğer ülkelerinde kişiye göre yorumlanan, tarif edilen bir din anlayışının olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bunu bizzat o coğrafyayı görmüş biri olarak ifade ediyorum, her defasında Türkiye'ye döndüğümde, Türkiye'mizdeki yeknesak, saygı ve sevgiyle birbirine yaklaşan, dünyada da parmakla gösterilen inanç ve kültür dünyamız beni her defasında kendi ülkeme, bunu tanzim eden kurucularımıza, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranla dolmama sebep oldu. İnancımızın en güzel, en temiz yaşandığı yer Türkiye'dir. Buna emeği geçen, diyanet işlerini tanzim eden, ihya eden Cumhuriyet önderlerini, ülkemizin her tarafında bütüncül bir inanç anlayışının tahakkukuna vesile olan, buna karar veren Cumhuriyet önderlerini, cebinden para vererek Elmalı Hamdi Yazır tefsirini yazdırarak milletimizin aydınlanmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anmamak mümkün değil.”

“İlimle irfanla buluşmayı engelleyenler var”

İslam coğrafyasının böylesi bir inanç ve kültür dünyasından uzak olmasının önünde çok açık engeller bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, “İlimle irfanla buluşmalarına mani var. Bunu engelleyen makamlar, otoriteler var” dedi. ‘Kadınların haklarını sınırlayıcı, insanların dünyasını daraltıcı kolaylaştırmayan aksine zorlaştıran fetvalar yayınlayan odakların hepsinin emperyalist ülkelerden oturma izni var' diyen Başkan Uysal, “Bu kadar İslam ülkesinin sıkıntı içinde kıvranıyor olma tesadüf olamaz” şeklinde konuştu.

Bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Yerine yeni caminin yapılacağı Türbeli Mezarlık Camii'nin 200 kişinin aynı anda ibadet yapmasına imkan verirken Burdurlu Hasan Dikici Cami'nin bin kişilik olacağını belirten Başkan Uysal, “Buradan ortaya çıkacak hayrın, barışın, sevginin ve saygının bütün dünyayı aydınlatmasını temenni ediyorum” dedi.

‘Uysal'ın konuşmasına imzamı koyarım'

Milletvekili Aydın ise Başkan Uysal'ın konuşmasının atına imzasını koyduğunu belirterek, “İslamiyet'in en iyi yaşandığı yer Türkiye'mizdir. Burdurlu Hasan Dikici Cami, insanlığımızın değerlerini yükseltecek ve tüm insanlığa bu birlik ve beraberlik, inşallah, yansıyacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Burdurlu Hasan Dikici Cami'nin temeli atıldı.