Burs kartından ve tatilden otomobil çıktı

Bir diğer talihli Sinan Sağlam ise 2 bin liralık yaptığı tatil karşılığında kazandığı otomobili nişanlısına hediye edeceğini söyledi.

Antalya Tanıtım A.Ş’nin organize ettiği Antalya Shopping Days (Antalya Alışveriş Günleri), Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) ana sponsorluğunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe ticaret odaları ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile 07 Temmuz-22 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Antalya Shopping Days’de gerçekleştirilen organizasyon ile anlaşmalı bankalardan kredi, banka kartıyla yapılan her 25 TL’lik alışverişte bir çekiliş hakkı kazanan 7 talihliye otomobilleri törenle teslim edildi.

Otomobil kazanan Nurfer Tercan, Osman Altıntaş, Cem Gün, Mahmut Pamir Keske, Havva Utku, Sinan Sağlam ve Enver Aslan’a anahtar ve ruhsatları ATSO Başkanı Davut Çetin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, ATSO Başkan Yardımcısı ve Tanıtım A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Hacısüleyman tarafından verildi.

"Festival sahiplenilsin"

Törende konuşan Çetin, bu yıl iyi bir tanıtım yaptıklarını ve ortaklıklarla neler yapılabileceğini gördüklerini kaydetti.

Antalya adına festivalin sahiplenilmesi ve büyümesinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Çetin, "Festival kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık. Antalya festivali sahiplenmeliydi ama katılım yine düşük oldu. Etkinliklerimizi birlikte yapmadığımız sürece büyük bir katılım sağlayamıyoruz. Kentte birlikteliği sağlarsak başarıya ulaşırız. Hediye kazanan vatandaşlarımızı hayırlı olsun" dedi.

"Tanıtımı daha iyi yaptık"

ATSO Başkan Yardımcısı ve Tanıtım A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Hacısüleyman, her yıl tanıtım çalışmalarını geliştirdiklerini belirterek, "500 bilboard kullandık. Dijital medyada 1.5 milyon kişiye ulaştık. 300 binin üzerinde el ilanı dağıttık. 15 bin poster asıldı. Önümüzdeki yıllarda Antalya’ya daha aktif oluruz. Bu faaliyetler iç pazara yönelik yaptığımız çalışmadır. Diğer illerden Antalya’ya katılımcı sayısını arttırmak istedik. İnşallah etkinliğimiz her yıl büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

Hacısüleyman, otomobil talihlilerinden 6’sının Antalya, 1‘inin İstanbul’dan olduğunu sözlerine ekledi.

"Tatile otomobil"

İstanbul’dan Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otele tatile gelen ve çekilişe katılarak otomobil kazanan muhasebeci Sinan Sağlam, "Aklımda böyle bir şey yoktu. Bir anda bankadan arandım. Otomobil kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. 2 bin liralık bir tatile gelmiştim, onun ödemesi sonucu otomobil kazandım. 2 bin liraya değeri 51’in üzerindeki bir otomobil kazandım, üstüne bir de tatil yaptım. Artık her yıl Antalya’ya tatile geleceğim" diye konuştu.

Otomobili olduğunu dile getiren Sağlam, kazandığı aracı ise nişanlısına hediye etmeyi planladığını kaydetti.

"Dolandırıcı zannetti

Talihlilerden Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Hava Utku, "Bir gün beni Ziraat Bankası’ndan aradılar ve otomobil kazandığımı söylediler. İnanmadım. O ara telefon dolandırıcılığı falan gündemdeydi. Kapattım telefonu. Israrla aramaya devam ettiler, ama ben yine inanmadım ve kapattım. Yine aradılar, bankadan kartlarıyla otomobil kazandığımı söyledi. ATSO’yu aradım ve ondan sonra inandım. O kart benim 400 liralık burs kartımdı. Öğrenciyken burs kartımdaki paranın yarısını harcarken otomobil kazandım. Devletimiz sayesinde otomobil kazandım" dedi.

Ehliyeti olmadığını kaydeden Utku, otomobili satıp parasını eğitimi için kullanacağını sözlerine ekledi.