Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 15:23

Bursaspor’a İngiltere’den Fildişi Sahilli orta saha

Bursaspor’a İngiltere’den Fildişi Sahilli orta saha

07 Ocak 2017 15:23

Bursaspor’un, sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.
Süper Lig’in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cheick Tiote’yi listesine aldığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Fildişi Sahilli oyuncu, menajerler tarafından Bursaspor’a önerildi.
Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.
Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası’nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç