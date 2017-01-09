Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 12:18

Bursaspor’da Batalla kanlar içinde antrenmanı yarıda bıraktı

Bursaspor’da Batalla kanlar içinde antrenmanı yarıda bıraktı

09 Ocak 2017 12:18

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, kaptan Pablo Martin Batalla’nın genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile çarpışarak yaşadığı sakatlık korkuttu. İki oyuncu da antrenmanı yarıda bıraktı.
Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı süren oyuncular takımdan ayrı olarak çalıştı.
Dün Skenderbeu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, günü yenileme çalışması ile tamamlarken, diğer isimler ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile Arjantinli yıldız Batalla’nın çarpışması korkuturken, her iki oyuncu da kanlar içinde yerde kaldı. Tedavisi yapılan iki oyuncu da çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç