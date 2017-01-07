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07 Ocak 2017 18:55

Bursaspor’da Batalla ve Del Valle kampa katıldı

Bursaspor’da Batalla ve Del Valle kampa katıldı

07 Ocak 2017 18:55

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, izinden dönen kaptan Batalla ile Del Valle kampa katıldı. Jorquera’nın ise yarın kampa dahil olacağı bildirildi. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli oldukları görüldü.
Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bir açılışa katıldığı gerekçesiyle antrenmanda yer almazken, yardımcı antrenörler eşliğinde çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanda renkli görüntüler sergiledi.

Batalla ve Del Valle kampa katıldı
Isınma koşularının ardından Bursasporlu oyuncuların, el ele tutuşarak yaptıkları çalışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. İzinden dönen Batalla ve Del Valle antrenmanda yer alırken, Cristobal Jorquera’nın ise yarın takıma dahil olacağı belirtildi.
Yeşil-beyazlı takım, yarın saat 18.00’de Arnavutluk’un Skenderbeu takımıyla hazırlık maçı yapacak.



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