Bursaspor’da Harun ve Kubilay antrenmana çıkmadı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, kaleci Harun Tekin ile genç golcü Kubilay Kanatsızkuş, sabah saatlerinde yapılan antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçirdikleri gerekçesiyle katılmadı.

Yeşil-beyazlılar, ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Side’de sürdürüyor. Günde çift antrenman yaparak çalışan Bursaspor’da, sakatlıkları süren isimlerin yanı sıra izinli olan Batalla, Del Valle ve Jorquera da antrenmanda yer almadı. 3 oyuncunun da akşam saatlerinde Antalya’ya geleceği ve yarınki antrenmana katılacakları bildirildi.



Harun ve Kubilay katılmadı

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, antrenmana katılmazken, Fethiyespor’dan Bursaspor’un pilot takımı Yeşil Bursa’ya transfer edilen 22 yaşındaki Berat Jonathan Ustabaşı da A takım ile antrenmana çıkmaya başladı. Dün Yeşil Bursa’nın Utaş Uşakspor ile hazırlık maçını izleyen Hamza Hamzaoğlu’nun genç oyuncuyu beğendiği ve takımla birlikte çalışmasını istediği bildirildi.



Yağmur altında çalışma

Öte yandan antrenmanın son bölümünde etkisini arttıran sağanak yağış futbolculara zor anlar yaşattı. Yeşil-beyazlıların antrenmanını Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.