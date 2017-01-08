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08 Ocak 2017 20:02

Bursaspor’un hazırlık maçında gol sesi çıkmadı

Bursaspor’un hazırlık maçında gol sesi çıkmadı

08 Ocak 2017 20:02

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında Arnavutluk’un Skenderbeu takımı ile golsüz berabere kaldı.
Antalya Manavgat’taki Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler Ali Ademoğlu, Yüksel Çolak, Fatih Pulat ve Cem Öztürk’ün yanı sıra 50’ye yakın yeşil-beyazlı taraftar da takip etti. Karşılaşmaya Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım, Josua John ve Kubilay Kanatsızkuş 11’i ile çıkan Bursaspor’da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında Gökhan Berkay Yıldız, Sinan Bakış, Tomas Necid, Jonathan Ustabaşı, Şamil Çinaz ve Del Valle’ye de forma şansı verdi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı.

Jonathan Ustabaşı görücüye çıktı
Bursaspor’un pilot takımı Yeşil Bursa’ya Fethiyespor’dan transfer edilen ve oynanan hazırlık maçında Hamza Hamzaoğlu’nun beğenisini kazanan Jonathan Ustabaşı, A takıma dahil edilmişti. 22 yaşındaki oyuncu, Skenderbeu maçında deneyimli çalıştırıcıdan forma şansı almasını da başardı. Genç oyuncu, teknik heyetten geçer not aldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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