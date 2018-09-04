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04 Eylül 2018 15:48

Büyük Antalyaspor Derneği’nden birlik beraberlik mesajı

Büyük Antalyaspor Derneği yönetim kurulu üyeleri, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Büyük Antalyaspor Derneği’nden birlik beraberlik mesajı

04 Eylül 2018 15:48

Yemekte konuşan dernek başkanı Aziz Çetin birlik beraberlik mesajı verdi


Antalyaspor’a karşılıksız destek olacaklarının altını çizen üyeler, birlik beraberlik mesajı verdi. Buluşma yemeğinde konuşan Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı Aziz Çetin, “Amaç şehirde çocuklara ve gençlere Antalyaspor sevgisini aşılamak. Daha önce belirttiğimiz gibi derneğimizin amacı Antalyaspor sevgisini küçük yaştan itibaren çocuklarımıza vermek. Antalyaspor’un her çocuğu Antalyaspor’un canıdır” dedi.



Semt bizim ev kira


Verilen her görevi yapacağının altını çizen Çetin şöyle devam etti: “Gerekirse taraftar bize layık gördüğü her görevden de kaçmayacağız. Yönetim kuruluna seçilen yeni arkadaşlarımız var, görevlerinde başarılar dilerim. Biz bir camiayız önemli olan camia kalabilmek. Önümüzde dernek seçimi var. Dernek seçiminin tek yürek, tek sevda ile Antalyaspor için hayırlı olacak şekilde yapacağız. Gücümüzü göstereceğiz. Semt bizim ev kira hoş geldiniz” diyerek sözlerine son verdi. Ayrıca gecede derneğe uzun süredir manevi destek verdiği için Murat Sadık Ercan’a bir plaket verildi. Yemek sonrası üyeler Antalyaspor marşları okudu, hatıra fotoğrafı çekildi.




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