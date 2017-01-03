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03 Ocak 2017 17:37

Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan bayi, kendine de 200 bilet almış

Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan bayi, kendine de 200 bilet almış

03 Ocak 2017 17:37

Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin talihlileri henüz ortaya çıkmadı. Çeyrek bileti Antalya’dan satan bayi Yalçın Bayer ise yılbaşı çekilişi için 200 bilet aldığını söyledi.
Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar’ın standından satıldığı belirlendi. 07119 nolu bayi sahibi Yalçın Sayar, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi.

"Bugüne kadar kimse gelmedi"
Bugün 3’üncü teselli ikramiyesini verdiklerini ifade eden Sayar, "Ama talihliden hala bir ses yok. Herkes bir şeyler söylüyor ama elle tutulur bir şey olmadığı için söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Meslek hayatımda 3’üncü kez büyük ikramiye veriyorum. Bugüne kadar hiç kimse gelmedi. Talihli kişi inşallah iyi bir şekilde değerlendirir. İstihdam oluşturur. Önemli olan o" dedi.
Şanslı biletin elinden gitmiş olmasının kötü bir duygu olduğunu belirten Yalçın Sayar, "Elinizden geçiyor biletler, tek tek inceliyorsunuz, tek tek elliyorsunuz ama sonuçta da birine vereceğinizi biliyorsunuz. Türkiye genelindeki bu en büyük ikramiye benim elimden çıkacağı hayal bile edemeyeceğim bir duyguydu" şeklinde konuştu.
Kendine de 200 adet Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Sayar, "200 tane bakılmayı bekleyen biletim var. Büyük ikramiye için dün akşam şöyle bir baktım sadece o yok. İştahım kaçtı, artık ikinci ya da üçüncü büyük ikramiyelere bakacağım" dedi.
15 bin TL’lik teselli ikramiyeleri sahipleriyle buluşturmaya devam ettiğini dile getiren Sayar, beklentisinin talihli kişini tasarrufunda olduğunu söyledi.



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