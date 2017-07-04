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04 Temmuz 2017 15:26

Büyükelçi Allama Sıddıkı’dan valilik ziyareti

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıkı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Büyükelçi Allama Sıddıkı’dan valilik ziyareti

04 Temmuz 2017 15:26


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıkı’yı makamında kabul etti. Bangladeş’in siyasi tarihi, komşuları ile ilişkileri ve ekonomisi hakkında bilgi veren Büyükelçi Sıddıkı, Bangladeş’in tarım, coğrafi yapı ve bitki örtüsü yapısından Antalya’ya, Akdeniz’e benzediğini belirtti. Türkiye ile Bangladeş arasında 1.2 milyar dolarlık bir ithalat-ihracat hacminin bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Sıddıkı, bu hacmin 850-900 milyon dolarlık kısmının Bangladeş’in Türkiye’ye sattığı 300-350 milyon dolarlık kısmının ise Türkiye’nin Bangladeş’e sattığı ürünlerin oluşturduğunun altını çizdi.


Büyükelçi Sıddıkı, Türkiye’de 400 öğrencilerinin eğitim görmekte olduğunu belirterek, bu sayıyı attırmak istediklerini ve bununla ilgili YÖK ile de çalışmalar yapmakta olduklarını kaydetti. Antalya’ya fahri konsolos atamak istediklerini ve bu konuda yardıma açık olduklarını belirten Büyükelçi Sıddıkı, Antalya ile Antalya’ya çok benzeyen Bangladeş’in kıyı kenti Cox’s Bazar arasında kardeş şehir protokolü imzalamak istediklerinin altını çizdi.


Vali Karaloğlu da Bangladeş’in bulunduğu coğrafyada barışın ve huzurun kalıcı olmasını ve Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.


Antalya’nın Türkiye’nin beşinci büyük kenti olduğunu ve turizm cenneti olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, Antalya ile Cox’s Bazar arasında imzalanacak protokol ile turizmi geliştirme ve eğitim noktalarında işbirliği içerisinde olunabileceğini ve ilişkilerin geliştirilebileceğini belirtti.


Ziyaretin sonunda Vali Karaloğlu, Büyükelçi Sıddıkı’ya “Antalya’nın Sualtı Cenneti” adlı kitabı hediye etti.




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