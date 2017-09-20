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20 Eylül 2017 11:41

Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti

Antalya’nın Finike ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde intihar etti.

Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, cezaevinde intihar etti

20 Eylül 2017 11:41


Edinilen bilgiye göre, Antalya’da taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs’ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi’ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmişti. Yamuç, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde intihar etti.




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