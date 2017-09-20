Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısının intiharı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşi Aysin Büyüknohutçu çiftini 9 Mayıs’ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evinde öldüren ve Alanya L Tipi Cezaevinde intihar eden 31 yaşındaki Ali Yamuç ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda sabah 06.35’de ekmek servisi yapıldığında F10 koğuşunda yatan tutuklu A.Y.’nin intihar ederek yaşamına son verdiği tespit edilmiştir. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılarak tutuklu klasik otopsi yapılmak üzere Antalya’ya sevk edilmiştir” denildi.