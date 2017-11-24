Büyükşehir, Alanya’da vatandaşın yüzünü güldürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya merkez ve kırsal mahallelerde sosyal kart, hasta yatağı, ev eşyası ve aşevi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde Alanya’da 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarında kullanacağı ve her ay 120 lira yüklenen sosyal kart sahibi 1045’e ulaştı. Aşevi ile ilçede her gün 152 aileye sıcak yemek yardımı yapılıyor. Engelsiz ulaşım aracı 100’ü aşkın engelli bireyin devlet kurumlarındaki işlerini görmeleri için yaklaşık 300 sefer yaptı. 29 yatalak hastaya, hasta yatağı hizmeti verildi. Kırsaldaki okullara spor malzemesi ve ihtiyaç sahibi ailelere ev eşyası yardımı yapıldı. Bunun yanında eğitici ve sosyal etkinlikler ile vatandaşlarına ayağına birçok hizmet götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Büyükşehir Belediyesi yatırım belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyeciliğinin de gereklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Bugüne kadar birçok ihtiyaç sahibine ev eşyası, yatalak hastası olan vatandaşlara hasta yatağı verdik. Alanya’da aşevini açarak ihtiyaç sahibi kişilere günlük sıcak yemek veriyoruz. Öte yandan sosyal kart hizmetimizde devam ediyor. Şu ana kadar 1045 kişiye bu kartı verdik. Yeni talepleri de belediyemiz değerlendiriyor. Şartları uyan ailelere sosyal kart vermeye devam edeceğiz. Öte yandan okullara spor malzemesi yardımları yaparken, engelli vatandaşlarımıza da engelsiz ulaşım aracı ücretsiz hizmet veriyor. Bu arada hastane yanında yaptırdığımız Hasta Yakınları Sosyal Tesisinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl onu da hizmete açacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.