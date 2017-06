Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’den Kemer’e müjdeler

Turizm sezonunun kapanmasıyla Kemer’in Liman Caddesi düzenlemesine başlanacağını belirten Başkan Türel ayrıca içinde kafeteryalar, spor sahaları, gezi alanları olan yeni bir arıtma tesisi planladıklarını müjdeledi.

Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarını ilçelere taşımaya devam ediyor. Kemer’de düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan Menderes Türel, “Bundan sonra tek gayemiz Antalya için hayallerimizi gerçekleştirmek ve ata mirasımız olan şehrimizi Kemerimizi, Antalyamızı bu güzel emaneti, en üst seviyeye çıkarmaktır” dedi.

"Antalya’nın geleceğine yatırımdan vazgeçmedi"

Çalışmayı, ibadet gibi gördüklerini, belirten Başkan Türel, Antalya’nın iki günü bir olmasın, turizm ve ticaret canlansın, gençlere yeni iş sahaları açılsın diye mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Türel, şunları söyledi; “Hep bir Antalya hayalinin peşinde koştum. Çünkü Antalya yoksa, biz olmuşuz ne kıymeti var? Kemer dünya yıldızı olmazsa Menderes Türel başkan olmuş ne kıymeti var? Eserlerimizle Antalya’nın geleceğini aydınlatmazsak bizim bu görevlerimizin hiçbir kıymeti yoktur. İşte bu sebeple senelerdir Antalya kazansın, yeter ki Antalya kazansın, ben kaybedeyim demeye devam ettim. Her büyük yatırımda aman risk alma, daha fazla oy getirecek işler yap, tribünlere oyna diyen arkadaşlarımız oldu. Ama ben Antalya’nın geleceğine yatırım yapmaktan vazgeçmedim. Antalya’nın çocukları 20 sene sonra bugün aramızda cıvıl cıvıl gezen çocuklarımız büyüdüklerinde bizim yaptıklarımızla gurur duymayacaksa, bizim bu görevlerde bulunmamızın ne kıymeti var? Gelecek nesiller için değil de kendimiz için çalışırsak tuttuğumuz oruçlar acaba kabul olur mu?İşte bu yüzden, bütün engellere rağmen, elimizden gelen bütün gayretle, her sahada ilklere imza atmak iddiasıyla, Antalya’yı her ilçesiyle yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Modern cadde"

Deniz otobüsünden, Liman Caddesi düzenlemesine, altyapı projelerinden çok kapsamlı arıtma tesisi projelerine kadar birçok çalışma hakkında bilgi veren Başkan Türel, “Kemerimizde gelir gelmez denizde 5 senedir çürümeye terk edilmiş bir kaptan, bir miço bile bulup Kemer- Antalya arasında deniz otobüslerini çalıştırmayı beceremediler. Göreve geldik, 1 ay sonra Antalya - Kemer arası artık denizden de bağlandı. Deniz otobüslerimiz şimdi full gidiyor geliyor. Tabi Kemer’in ticaretine Antalya’dan turist getirerek önemli bir katkı sağlıyoruz. Şimdi hepimizin o çok iyi bildiği Liman Caddesi ile birlikte yepyeni bir yayalaştırma, cadde düzenlemesiyle, muhteşem bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje bugünlerde tamamlanıyor. Yaz aylarının sonuna doğru ihalesini yapacağız ve turizm sezonu biter bitmez Kemer’in artık 1980 model olan Liman Caddesini 2020 model bir şekle dönüştürerek Kemer’e bambaşka bir çehre kazandıracağız” dedi.

"Arıtma sorunu tarih oluyor "

Yeni yapılacak olan ve yine Türkiye’de bir ilk olması planlanan arıtma tesisi ile ilgili de bilgi veren Türel, “Bu arıtma tesisinin içinde kafeteryalar, spor sahaları olacak, belki tenis kortları olacak. Park, peyzaj, gezi alanları olacak. Artık arıtma Kemerlilerin bir gezi noktası haline gelecek ve Türkiye’de yine ilk olacak, en moderni olacak. Tek başına 150 milyon TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu da tamamladığımızda Kemer’in arıtması ile ilgili ben diyeyim 2050 siz deyin 2070 hiçbir sorun o tarihe kadar kalmamış olacak. Dolayısıyla bizim Kemer’de bazı hizmetlerimiz, özellikle proje aşamasında kamu izinlerinin alınması noktasında biraz gecikti ama o gecikmiş tarih bile geçmişte birkaç senede bitirdiğimiz bu süreç 5-10 senede tamamlanamıyordu. Şimdi hamd olsun bunları birkaç seneye sıkıştırıp, inşaatlarını da birkaç senede tamamlamış olacağız”diye konuştu.

"Kemer ASMEK"

Antalya’nın gurur abidesi, ASMEK’in yeni açılan Kemer biriminde turizm sektörüne nitelikli ve kalifiye eleman yetiştirecek yeni iş imkanlarının doğacağına dikkati çeken Türel, “ASMEK, şimdi Kemerli hemşerilerime bir sosyal aktivite imkanı sunuyor. Orada gerek mesleki eğitim, gerekse spor, hangi konuda derseniz en modern meslek eğitim merkezi hizmete sunulmuş durumda. Eski devlet hastanesinin olduğu bu merkez şimdi gerçekten Kemerlilerden daha yeni taleplerle önümüze geliyor. Şimdi aşçılık kursu istiyorlar, geçtiğimiz hafta arkadaşlarımıza talimat verdim, aşçılık kursunu da Kemer’e açacaksınız. Turistik tesislerde yetişmiş elemana ihtiyaç var. Kemerliler ASMEK’lerde meslek edinerek altın bileziği kollarına taktıklarında, o zaman turistik tesislerde daha kolay iş imkanına kavuşacaklar” dedi.

Kemer’e 33 senede 353 milyonluk yatırım "

3 senede 353 milyonluk bir yatırımı Kemer’e kazandırdıklarını kaydeden Türel, “Altyapısıyla, üstyapısıyla, ASAT’ımızla, büyükşehir belediyemizle Kemer’de 3 senede yaptığımız toplam yatırım 353 milyon TL. Geçmişte Antalya’nın 539 köyünde 10 milyon TL’lik bir yatırımı 2013 yılında yapıyorduk. Şimdi sadece Kemer’de 353 Milyonluk bir yatırımı başlatmışız ve devam ediyor. Allah bereketini arttırsın” dedi.

Konuşmasının sonunda şehit ve gazileri de anan Menderes Türel, Kemerlilerin yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutladı. İftar yemeğinin ardından taksi esnafının davetini kırmayan Türel, taksicilerle çay içip sohbet etti.