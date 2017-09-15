Başkan Türel, “Bu bizim için yeni bir borçlanma değildir. Geçmişte 300 milyonluk tahvil çıkartma vardı. O da bir nevi borçlanmaydı. Onun için yetki almıştık. Dolayısıyla yeni bir borçlanma değildir. Tahvil çıkartma kararından vazgeçtiğimiz için İller Bankası ya da ticari bankalardan bir iç borçlanmaya gitmek için böyle bir tercihte bulunuyoruz. Ekonomik durumu uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından raporların fevkalade güçlü olduğu bir belediyenin tahvil çıkarması hususunda ekonomi tabloya göre şüpheli bir izlenim çıkartabileceği sermaye piyasası tarafından bize iletildi. Dolayısıyla biz belediyemizin bu kadar güçlü olduğu bir süreçte tahvil çıkartmak yerine bu işin uzmanları tarafından aynı miktarda iç borçlanmaya gidilmesi gibi bir tercih değişikliğine gittik” dedi.

“Başkan Türel’den eski borçlarla cevap”

Büyükşehir’in devam meclisinde alınması gereken borçlarla ilgili gündem maddelerine gelindiği esnada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, söz alarak önceki dönemlerde alınan borçlarla kendi döneminde alınan borçların kıyaslamasını yaptı. Başkan Türel, “Biz nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Biz belediyenin belini bükecek bir borçlanma olmasının hususunu kesinlikle kabul edemeyiz. Tabi geçmişte neymiş, bugün ne durumda belediye bunu takdir edersiniz ki iyi anlaşılması için karşılaştırmalı olarak ifade edeceğim. Yoksa geçmişteki dönemi kötülemek değil, sadece mukayese ederek iyi değerlendirilmesi anlamında, bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir trilyon 275 milyon TL bir borç almışız. Bunun 435 milyon TL’si gibi bir ödeme yapılmış. Ancak burada geçmiş dönemin piyasa borçları bu rakama dahil değil. 2014-2017 yılları arası yapmış olduğumuz ödemelerle, geçmiş dönemlere ait Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Milyar 53 milyon TL borç ödemişiz. 1 katrilyonun üzerine neredeyse. Bu bizim ödediğimiz borç arkadaşlar. Bir borç alıyorken ne kadar borç alıyoruz muharebesini takdir edersiniz ki yapılması lazım. Peki biz bugün alacağımız borçlanmalarla toplamda kendi dönemimizde ne kadar borçlanma yapmışız, bugünküleri de kullanmış var sayarsak mesele 300 milyon TL’lik bir borç maddesi gelecek ve onlar şimdi hemen yarın kullanılmayacak, ihtiyaç olunca kullanılacak. Diyelim ki bunların hepsini kullandık, biz 1 katrilyonun üzerinde borç ödemişken, bunların hepsine yarın borçlanmış gibi var sayarsanız 700 milyonluk toplamda bir borçlanma yetkisi meclisimizden almışız. Bugünküleri de alınmış kabul edersek. Bir katrilyonun üzerinde borç ödüyoruz, 700 milyon lira civarında bir borç 3 senede yapmış oluyoruz. Yani ödediğimiz borç aldığımız borçtan çok daha fazla. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında geçmiş yıllarda gelen borçlardan dolayı faiz giderlerinin bütçe giderine oranı yüzde 4.8 arkadaşlar. Yani 2013’ta Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 4.8’ini faize ödüyormuş. 2016 yılında 1.79’a düşmüş. Yani harcama kalemleri arasında faiz giderlerinde ciddi bir düşüş olmuş. Bize yatırımları nasıl yapıyorsunuz diyenlere duyurulur. Peki, 2017 senesinde ne olmuş, yani faiz giderlerini bütçe giderlerine oranı 2.30, yani 2013’ün yine yarısı. Bugün alacağımız borçlanmalarla da bu oran çok yükselmeyecek bunu söyleyeyim. Size daha farklı rakam vermiyoruz, bu bizim tespitimiz değil, FİTCH Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu’nun söylediği borcun gelire oranı. 2013 senesinde FİTCH’in raporuna göre Antalya Büyükşehir Belediyesinin borcunun gelirine oranı kaçmış biliyor musunuz? Yüzde 125. Şimdi bize bazı siyasiler belediyeyi batırıyorsunuz falan diye bize akıl vermeye kalkıyorlar. Onlar önce kendi dönemlerine baksınlar, ne hale getirmişler belediyenin ekonomisini. Güya belediyeyi batırıyormuşuz. Siz batırıp, bırakıp gelmişsiniz bize. Peki bu ne olmuş, 2014’te yarı yarıya olan bir yıl, 2016’da yüzde 125 gelirine olan borcu belediyenin yüzde 44’de düşmüş dönemimizde 2015’de. 2016’da da yüzde 45.62. Belediyenin borcunun gelirine oranı yüzde 125’den yüzde 45’lere düşürmüşüz. Ben ikaz edebiyatı yapmadım yapmayacağım ama bize akıl vermeye kalkarlarsa kendi dönemlerinde bu belediyeyi nasıl batırdıklarını da benim söylemem boynumun borcu. Batırıp, bırakıp, çıkıp gelmişsiniz. Bir de bize batırıyorsunuz diyorsunuz, yazık ya. İşte rakamlar, rakamlar yalan söylemez. Neye göre biz batırıyoruz, rakamla konuşun. Ondan sonra biz Antalya’nın yatırımları için borç yapacağız diye meclisimize geldiğimiz de aman ha diyorsunuz. Bıraksınlar o işleri bizim o güne kadar borçlanmaları da koyduğumuzda toplam aldığımız bor 697 milyon. 2015 yılına sıfır (0) lira kredi borçlanmışız. 2016 yılında 66 milyon borçlanmışız. 2017 yılında da 90 milyon borçlanmışız şu ana kadar. Siz iki kere iki kaç eder onu öğrenin de sonra bize ekonomi dersi verin. Bunu bilmeden bize ekonomi dersi falan vermeye kalkarsanız, rakamlarla boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesinin borç oranı bize yüklediğiniz borç oranını yarısı bile olmayacak” şeklinde konuştu.

“Yapılan ortaları 90’a çakıyorum”

Kendisine akıl vermek isteyen siyasilere seslenen Başkan Türel, diğer partilerin kendisine çok güzel ortalar yaptığını ve kendisine gelen ortaları 90’a atmak kaldığını söyledi. Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece haksız tazminata geçen dönem 114 trilyon bu milletin parasını, haksız yere ödediniz, birilerini zengin ettiniz geçmiş dönem. Bunları bana akıl vermeye kalkan siyasilere söylüyorum. Tavlada biri kaybettiğinde koltuğun altına tavlayı verip öğren de gel diyorlar. Öğrensinler diye söylüyorum. Antalya Belediyesinin ekonomik tablosunu bu memlekete yatırım yapmak için, tamamen yatırımda kullanmak için bir borçlanmaya giden belediyeyi hesap bilmezlik ile suçlayanların kendilerinin hesabı şaşırmış. Hesaplarımız açık herkesin önünde. Bizden önceki dönemde belediye personelinin maaşı ödenemediği için kapı pencereyi kırdı buranın personeli, şimdi personeli 0 lira borcu olan bir belediyeyiz. Şimdi bize akıl vermeye kalkıyorlar. Sizin siyasileriniz bana öyle güzel ortalar yapıyor ki bana da 90’a çakmak kalıyor. Belediyeyi batıracak değil, Antalya’ya büyük eserler kazandıracak finansman kaynağı oluşturmak suretiyle geriye rahat ödenebilir bir borçlanmadır.”

“300 milyonluk borç yeni bir borç değil”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mecliste aldığı kararlarla yatırım projelerinin finansmanı için daha önce alınan tahvil kararından vazgeçilmesi ve Konyaaltı Sahil Projesi ve diğer yatırımların finansmanı için 300 milyon TL borç alınmasıyla ilgili 21’inci gündem maddesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Burada yaklaşık 300 milyon TL’lik borçlanmadan bahsediyoruz. Bu bizim için yeni bir borçlanma değildir. Geçmişte 300 milyonluk tahvil çıkarma o da bir nevi borçlanmaydı. Onun için yetki almıştık. Dolayısıyla yeni bir borçlanma değildir. Tahvil çıkartma kararından vazgeçtiğimiz için İller Bankası ya da ticari bankalardan bir iç borçlanmaya gitmek için böyle bir tercihte bulunuyoruz. Ekonomik durumu uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından raporların fevkalade güçlü olduğu bir belediyenin tahvil çıkarması hususunda ekonomi tabloya göre şüpheli bir izlenim çıkartabileceği sermaye piyasası tarafından bize iletildi. Dolayısıyla biz belediyemizin bu kadar güçlü olduğu bir süreçte tahvil çıkartmak yerine bu işin uzmanları tarafından aynı miktarda iç borçlanmaya gidilmesi gibi bir tercih değişikliğine gittik. Maalesef bu kamuoyunda fevkalade yanlış şekilde yansıtıldı. Buradan size bir teşekkürle birlikte gerçeği ifade edeyim Çarşamba günü Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Antalyalıların hak ettiği bir ödül tarafıma verildi. İç borçlanmalar bildiğiniz gibi İç İşleri Bakanlığımız onayıyla gerçekleşiyor. Ortamda müsait olunca, iç işleri bakanımızla aynı ortamda olduğum için biraz Antalya’mızın hizmetlerinin çok hızlı şekilde sonuçlanması elbette başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve hükümetimizin desteğiyle oluyor. Çok kıymetli büyüklerimiz bütün bürokratik meselelerini çok hızlı bir şekilde talimatlarıyla çözülmesi konusunda desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bende ortam müsait olunca durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Dedim ki biz tahvil çıkartmaktan vazgeçtik ve bunun iç borçlanmaya yönelik bir adımını atacağız. İç İşleri Bakanımızda hazır buradayken, bunun izninin verilmesi hususunda desteğiniz arz ediyorum dediğimde hiç tereddütsüz anında İç İşleri Bakanımıza oracıkta gereken talimatı verdi. Olayı yalan yanlış uydurma iftira ile böyle bir araya getirilmiş bilgi kırıntılarıyla Antalya Büyük Belediyesi’ni ve şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışanlar şunu bilsinler, hayal dünyasında yaşıyorlar. Bu konuda büyüklerimizle aramıza gireceklerini sanıyorlarsa onlar başka yerde gezsinler. Buradan onlara ekmek yok. Burada söylemeye çalıştığım şu, bununla ilgili yeni bir borçlanma değil borçlanma şeklinin değişmesi söz konusu. Bize destek veren büyüklerimize teşekkür Antalyalılara boynumuzun borcudur” dedi.

“Raylı sistem borçlanması geliri düşünülmeden gösteriliyor”

Raylı sistem ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Türel, “Raylı sistem borçlanması bilet gelirleri düşünülmeden eğer belediyeye bir yükmüş gibi gösterilirse bu da bizi doğru bir yere götürmez. Gelirlerimizle neredeyse kafa kafaya karşılıyoruz. Biz şimdi raylı sistemi getiriyoruz. Bunun gelirini görmeden belediye cepten ödeyecekmiş gibi görürsek olmaz. Bunların hepsinin fizibiliteleri yapılmış durumda. Bunları tahmini gelirleri belli. Bilimsel çalışmaları yapılmış. O yüzden herkes müsterih olsun. Bizden önceki belediyeler gibi devretmeyeceğiz bunu buradan belirtmek isterim. Allah izin verirde biz devam edersek de böyle bir sorun olmayacak” şeklinde konuştu.

“Otobüs esnafını mağdur etmeyiz”

Gündemin 22’nci maddesinde otobüs alınması için borçlanma istenmesiyle ilgili madde görüşüldüğü esnada Başkan Menderes Türel, alınacak otobüslerle ulaşım esnafının zarar görmeyeceğini dile getirdi. Başkan Menderes Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu otobüs ihtiyacı nereden çıktı sorusu bilim adamı insanları bize uzunca bir çalışmadan sonra getirdi. Biz bunlara kendimiz karar vermiyoruz. İşi ehline bırakacağız demiştik. Çok geniş bir heyetin yapmış olduğu çalışmalarda yeni bağlanan beldeler mahalleler, artık Antalya’da gece toplu ulaşımı başlatma ihtiyacını karşılamak için, gerekişe 4-5’e kadar çalışacak gibi hedef ve niyetlerle Ulaşım Master Planı dahilinde 50 tane 8,5 m, 50 tane 5,5 m otobüs alınacak. Bütün kavşaklardaki duzünlemelerle Ulaşım Master Plan’ının yapmış olduğu karalar. Bu nereden çıktı diyorsanız 32 kavşakta düzenlemeler yapıyoruz. Bunların hepsi üstadı ve uzmanı bilim adamları tarafından bize getiriliyor, biz değerlendirerek uygulamaya geçiriyoruz. Ulaşım esnafının ebette kendi kazançlarını düşünmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bizi onları göz ardı etmemiz gibi bir durum söz konusu olamaz. Alacağımız araç esnafımızı mağdur etmeyecek. Biz esnafımızı korumak ve onların kazançlarını düşünmek zorundayız. Bir çalışma yapıyorken onları mağdur etmeyi düşünmeyiz. Araç alırken onların üstündeki yükü de alacağız. Esnaf ben bir vatandaşı uzak bölgeye götürmem diyor. Ben vatandaşı mağdur edemem, o vatandaşı oraya kendi aracımızla götüreceğiz. Pazartesi okullar açılıyor yolcu sayısı yine artacak. 2-3 ayık okullar kapalıyken zararı konuşalım ama rakamlar ortada. Yolcu sayılarını 550 binlere taşıyacağız. Bu rakam çıktı mı esnafın derdi kalmaz. Bizim zerre kadar esnafın mağdur edilmesi gibi bir adım atmamız mümkün değil. Elbette en güzel şekilde bir arada götürecek çalışmaya adım atacağız” dedi.