Büyükşehir Belediyesi 2017 mali yılı kesin hesabı kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi 2017 mali yılı kesin hesabı Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildi. Gündem maddesinde muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Menderes Türel, 2017 bütçesinin yatırım odaklı bir bütçe olduğuna vurgu yaptı. Nereden nereye gelindiğini daha iyi anlatmak için geçmiş dönem bütçeleri ile şimdiki bütçelerin karşılaştırmasını yapan Başkan Türel, “30 Mart 2014 tarihinde belediyeyi devraldığımızda Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 1 milyar 275 milyon TL idi. Bu borç 31 Mart 2017 itibariyle 1 milyar 942 milyon TL’ye yükselmiş. Coğrafyamız ise aşağı yukarı 10 misli artmış. 5 ilçe 19 ilçe olmuş. 2 dönem arasındaki belediye hacmi ve büyüklüğü açısından bu rakamlar önem arz ediyor” dedi.

“Uzun vadeli, düşük faizli kredi kullanıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin borçlandırıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Türel, “31 Mart 2014 tarihinde devralmış olduğumuz kredi miktarı 224 milyon TL. Devraldığımız kredinin 31.12.2017 tarihine kadar 214 milyon TL’sini bu yönetim ödemiş. Yani bir önceki CHP döneminden ödenmesi gereken borcun neredeyse tamamını 10 milyon TL eksikle biz ödemişiz. Ama biz borç edebiyatı yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız diyoruz. Sadece bilgi olarak arz ediyoruz. Bu arada 2. Etap raylı sistem için kredi kullanımı söz konusu olmuştur. 29.4 milyon Avroluk bir kredidir. Bu kredinin ödemesi 2022 yılında ana para ödemesi olarak başlayacaktır. Bu borçlar belki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en uzun vadeli en düşük faizli en ödenebilir kredileridir. Bunu özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Raylı sistem kredisi bilet geliriyle ödeniyor”

3. Etap Raylı Sistem Projesi için de Dünya Bankası kuruluşu olan ICF ile 140 Milyon Avro’luk bir kredi anlaşması yapıldığını söyleyen Türel, 27 milyon TL faiz ödemesi yapılacağını, ana para ödemelerine ise 2022 yılında başlanacağını anlattı. Şu anda 1. Etap Raylı Sistem kredilerinin ödendiğini belirten Türel, “Raylı Sistem bilet gelirleriyle artık bu kredilerin ödenebildiğini gördüğümüzde bu kredilerin bir borç edebiyatıyla anlatılması çok hak ve adalete sığmıyor. Dolayısıyla bu rakamları siz yarın ödenecekmiş gibi borç olarak gösterirseniz e o zaman ne kadar doğru bir iş yaptığınızı sizin vicdanınızın takdirine bırakırım” dedi.

“Faiz ödemelerini minimize ettik”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı Finans yönetimi sayesinde faiz ödeyen bir belediye olma yükümlüğünü en aza indirdiğine dikkat çeken Başkan Türel, 2013 yılında faiz ödemeleri bütçenin gider rakamları içerisinde yüzde 7.15’lik bir paya sahipken, 2017 yılında bu rakamın 1,63’e düştüğünü ifade etti. Türel, “Hani soruyorlar ya hep Menderes Türel, bu değirmenin suyu nereden geliyor bir açıklar mısınız? diye. Başarılı finans yönetimi sayesinde Büyükşehir Belediyesi artık neredeyse faiz ödemelerini minimize eden bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Personel giderlerinde yüzde 50 gerileme var”

Büyükşehir Belediyesi’nin personel giderlerinde de ciddi bir başarı yakaladığını söyleyen Türel, “2013 senesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 424 milyon gider bütçesi gerçekleştirmiş, Bütçe rakamı içerisinde personel gideri yüzde 48. 2017’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron dâhil personel giderleri bütçesi içerisinde sadece yüzde 23’lük bir paya sahip. Yüzde 48 ile aldığımız personel giderlerinde aşağı yukarı yüzde 50 bir gerileme var. Personel giderleri konusunda yapmış olduğumuz bu akıllı yönetim, bizim kaynaklarımızı personel giderlerine değil memleketin hizmetine ayırmaya vesile olmuştur” dedi.

“2017’de cari fazlamız 388 milyon TL”

Finans ve borç yönetimini başarılı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmalarının, Türkiye ile ilgili manipülatif bir takım kredi notları icat eden Fitch raporunda da onaylandığını ifade ederek, “Fitch ne diyor biliyor musunuz? Girin web sitesine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına bakın. Belediyemizin operasyonel denge, cari fazlası 2016 yılında 238 milyon TL. Yani bizim cari fazlamız 238 milyon TL fazla veriyor. Bunun içinden yatırım ve borç ödemelerini çıktığınızda 238 milyon TL fazla veren bir bütçeden bahsediyoruz. Bu 2017 senesinde cari fazlamız 388 milyona çıkmış. Bunu ben söylemiyorum Fitch söylüyor” diye konuştu.

“Kaynaklar en tasarruflu şekilde kullanılıyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım odaklı bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Türel, 2013 yılında yüzde 13 olan bu oranın 2017’de yüzde 51’e çıktığını ifade etti. Oranların rakamsal ifadelerini de söyleyen Türel, 2013 yılında toplam yatırım rakamı 55 milyon TL iken 2017 yılında 1 milyar 70 milyon TL olduğunu belirtti. Türel, kaynakların en tasarruflu şekilde kullanıldığının altını çizerek, “Bir taraftan borç ödüyoruz. Bir taraftan da yatırımlar sürüyor. Maşallah aldık başımızı gidiyoruz. Hepsi Antalya için, Antalya halkı için. Seve seve gönülden gayretle gece gündüz çalışıyoruz. Antalya’mıza az bile helali hoş olsun“ şeklinde konuştu.

Öte yandan, gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada Türel, MHP sıralarına geçerek oturdu.