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02 Temmuz 2018 13:03

Büyükşehir Belediyesi dar gelirli aileleri sevindirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’de 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi dar gelirli aileleri sevindirdi

02 Temmuz 2018 13:03


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Menderes Türel’in talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Finike İlçesi’nde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 aileye gıda paketi yardımı yapıldı. İlçe genelindeki dar gelirli vatandaşlar, muhtarlıklar ve belediye görevlilerince tespit edildi. İhtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılan gıda paketi, ailelerin yüzünü güldürdü. Koliler halinde dağıtılan yardımlarda dört kişilik ailenin, bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda maddesi bulunuyor. İçinde makarnadan pirince, çaydan çorbaya, kuru fasulyeden nohuda 15 kalem temel gıda maddesi yer alıyor.




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