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03 Eylül 2018 12:25

Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’da yaşanan sel felaketinde evi kullanılamaz hale gelen Ramazan Türkmen isimli vatandaşa konteyner ev yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da yaraları sarıyor

03 Eylül 2018 12:25


Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da 7 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarıyor. Yaşanan felaket sonrası Başkan Menderes Türel’in talimatıyla günün ilk ışıkları ile birlikte selin yaşandığı bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler vatandaşlara yardımcı olurken, selden hasar ve zarar gören evlerde incelemelerde bulunmuştu.


Vatandaşın ihtiyaçları karşılandı


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı incelemeler sonrası, evleri çamur içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara beyaz eşya ve ev eşyası ile ayni yardımda bulunuldu. Yapılan tespitler sonucu evi kullanılamaz hale gelen Yılmazlı Mahallesi sakini Ramazan Türkmen’e ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner ev verildi.


Başkan Türel’e teşekkür etti


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden Türkmen, “Selden dolayı ciddi zararımız oldu ancak en büyük tesellimiz can kaybı olmamasıydı. Gerek Antalya Büyükşehir Belediyemiz, gerekse devletimizin diğer kurumları bizler için seferber oldu. Bizim Evimiz kullanılamaz hale gelmişti ama sağolsun Büyükşehir Belediyemiz bizi sokakta bırakmadı. Allah Menderes Türel başkanımızdan razı olsun” dedi.




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