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27 Haziran 2018 14:42

Büyükşehir Belediyesi Estonya’da Türkiye bahçesi kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Estonya 10.

Büyükşehir Belediyesi Estonya’da Türkiye bahçesi kurdu

27 Haziran 2018 14:42

Uluslararası Çiçek Festivali’nde Samsun, Konya ile birlikte Türkiye bahçesi oluşturdu.


Estonya’nın Tallin kentinde Tower Square Park’ta düzenlenen 10. Uluslararası Çiçek Festivali başladı. Dünyanın birçok ülkesinin katıldığı festivalde kültürler arası köprüler kurulurken, kurulan birbirinden farklı ülke bahçeleri, rengarenk çiçek ve bitkiler göz kamaştırıyor. Festivalde Türkiye’yi Antalya, Samsun ve Konya büyükşehir belediyeleri temsil ediyor. Üç belediye, geleneksel Türk bahçe kültürünü, oluşturdukları Türkiye Bahçesi ile dünyaya tanıtıyor.



Heyet oluşturuldu


Antalya, Samsun ve Konya Büyükşehir Belediyeleri bir heyet oluşturarak festivalde Türkiye’yi temsil etmek üzere çalışmalarına Ocak ayında başladı. Şubat ayı içerisinde Estonya’ya malzeme temini, iklim ve toprak kontrolü amaçlı keşif ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında Konya, Samsun ve Antalya Belediyeleri katılımcıları Antalya’da tekrar bir araya gelerek, yarışmada uygulanacak projenin çizimlerini gerçekleştirdi. Çizilen proje, gerekli düzenlemeler yapılarak, Estonya’da festival alanında uygulandı.



24 Ağustos’a kadar sergide


Türkiye Bahçesi, festival ziyaretçilerinin büyük beğenisini topluyor. 24 Ağustos 2018 tarihinde yarışma sonuçları açıklanana kadar sergide kalacak olan Türkiye Bahçesi, festivalin en çok ilgi çeken köşelerinden birini oluşturuyor.




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