Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:23

Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern mezbahalar yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelere modern mezbahalar inşa ederek, hayvancılığa destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern mezbahalar yapıyor

13 Temmuz 2017 11:23


Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığa destek için yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla Elmalı, Kumluca, Gazipaşa’ya yeni mezbaha inşa ederek, hizmetine sundu. Akseki ve Korkuteli mezbahalarını tamamen yenileyip, faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, Demre mezbaha inşaatında da sona yaklaştı.


Son teknoloji ile donatılmış mezbahalar 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda belirtilen teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak hizmet veriyor. Elmalı mezbahası 1 milyon 656 bin TL’ye, Kumluca mezbahası 2 milyon 428 bin TL’ye, Gazipaşa mezbahası ise 2 milyon 233 bin liraya mal oldu. Demre’nin Kaş sınırında yapımı devam eden ve iki ilçeye hizmet verecek Demre mezbahası da 2 milyon 62 bin liraya mal olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:05
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!