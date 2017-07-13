Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern mezbahalar yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığa destek için yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla Elmalı, Kumluca, Gazipaşa’ya yeni mezbaha inşa ederek, hizmetine sundu. Akseki ve Korkuteli mezbahalarını tamamen yenileyip, faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, Demre mezbaha inşaatında da sona yaklaştı.

Son teknoloji ile donatılmış mezbahalar 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda belirtilen teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak hizmet veriyor. Elmalı mezbahası 1 milyon 656 bin TL’ye, Kumluca mezbahası 2 milyon 428 bin TL’ye, Gazipaşa mezbahası ise 2 milyon 233 bin liraya mal oldu. Demre’nin Kaş sınırında yapımı devam eden ve iki ilçeye hizmet verecek Demre mezbahası da 2 milyon 62 bin liraya mal olacak.