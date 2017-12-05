Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Manavgat’ da 43 adet Su Üstü Sporları Parkur Noktası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif suretiyle şartname esasları dahilinde 21 Eylül 2020 tarihine kadar kiraya verileceği bildirildi. İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülerek temin edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda 0 Aralık .2017 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ihale saat 16.50’de son bulacak. Su Üstü Sporları Parkur Noktaları için belirlenen muhammen bedel 42 bin lira ile 185 bin lira arasında değişiyor. 43 merkez için toplam muhammen bedel ise 4 milyon 300 bin lira.